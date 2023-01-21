Леонтьев после 5:2 с «Салаватом»: «Нефтехимик» продолжает битву за плей-офф»

Главный тренер «Нефтехимика» подвел итоги матча с « » (5:2).

«Провели хороший, результативный матч. Особенно порадовало начало, то, что забили быстрые голы. Всегда, когда у тебя есть комфортное преимущество в счете, ты играешь по-другому – раскрепощаешься, чуть больше получается в атаке.

Здорово отработали в обороне, блокировали броски, плюс Судницин отлично отыграл. Битва за плей-офф продолжается, поэтому готовимся к следующим играм.

Один из лучших матчей сезона для « »? Сезон покажет, какая игра была лучшей. Лучшая игра та, которая приведет нас в плей-офф», – сказал Олег Леонтьев.