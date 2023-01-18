«Счастье было рядом, унесло его снарядом». Леонтьев после 1:4 от «Сибири»

Главный тренер « » Олег Леонтьев подвел итоги игры с « ».

Команда из Нижнекамска проиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:4.

«Неплохо начали. Была примерно равная игра в первом периоде. Потом случился необъяснимый провал.

«Сибирь» во втором периоде добавила, мы его проиграли вчистую: по движению, по броскам, а самое главное – по голам. Удаление решило исход матча.

В третьем периоде стали догонять, шайба каталась по ленточке. Счастье было рядом, унесло его снарядом. Хотя по самоотдаче у меня претензий к ребятам нет. У нас в каждой из последних игр серьезные соперники. Может быть, команда подсела? С другой стороны, моменты были, парни бились», – сказал Леонтьев.