«Счастье было рядом, унесло его снарядом». Леонтьев после 1:4 от «Сибири»

Теги Сибирь Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Хоккей

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги игры с «Сибирью».

Команда из Нижнекамска проиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:4. 

«Неплохо начали. Была примерно равная игра в первом периоде. Потом случился необъяснимый провал.

«Сибирь» во втором периоде добавила, мы его проиграли вчистую: по движению, по броскам, а самое главное – по голам. Удаление решило исход матча.

В третьем периоде стали догонять, шайба каталась по ленточке. Счастье было рядом, унесло его снарядом. Хотя по самоотдаче у меня претензий к ребятам нет. У нас в каждой из последних игр серьезные соперники. Может быть, команда подсела? С другой стороны, моменты были, парни бились», – сказал Леонтьев.

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