Гимаев-младший о Ковальчуке: «Общался с тренерами и руководителями клубов. Многие говорят: «Вот бы нам такого Илью, который был в чемпионском «Авангарде»

Теги Илья Ковальчук КХЛ Сергей Гимаев-младший Хоккей

Сергей Гимаев-младший высказался касательно ситуации Ильи Ковальчука.

Ранее сообщалось, что Ковальчук рассматривается на пост спортивного директора «Спартака».

«По Ковальчуку общался с разными тренерами и руководителями клубов, претендующих на чемпионство в КХЛ.

И многие говорят: «Вот бы нам такого Ковальчука, который был в чемпионском «Авангарде». Нам бы такой человек в команде очень пригодился», – сказал комментатор и бывший защитник клубов КХЛ.

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