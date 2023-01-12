Ковальчук может стать спортивным директором «Спартака»

Илья Ковальчук рассматривается на пост спортивного директора « ».

Об этом сообщил журналист Иван Богун.

«Пообщался с несколькими независимыми друг от друга источниками и все они говорят, что в московском «Спартаке» действительно может произойти кадровая революция.

О том, что Игоря Гришина после сезона может сменить Алексей Жамнов, уже сообщали коллеги с «Матч ТВ». Однако своим местом теперь рискует не только он, но и спортивный директор , на место которого активно лоббируется », – написал репортер.

Ковальчук работал генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине. Также он являлась советником главного тренера национальной команды в Кубке Первого канала, который состоялся в декабре.

Хоккеист еще не объявлял о завершении игровой карьеры.