Ковальчук может стать спортивным директором «Спартака»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Роман Беляев Хоккей

Илья Ковальчук рассматривается на пост спортивного директора «Спартака».

Об этом сообщил журналист Иван Богун.

«Пообщался с несколькими независимыми друг от друга источниками и все они говорят, что в московском «Спартаке» действительно может произойти кадровая революция.

О том, что Игоря Гришина после сезона может сменить Алексей Жамнов, уже сообщали коллеги с «Матч ТВ». Однако своим местом теперь рискует не только он, но и спортивный директор Роман Беляев, на место которого активно лоббируется Илья Ковальчук», – написал репортер.

Ковальчук работал генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине. Также он являлась советником главного тренера национальной команды в Кубке Первого канала, который состоялся в декабре.

Хоккеист еще не объявлял о завершении игровой карьеры.

3 комментария

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Сергей Кузнецов
Опять эта шайка лейка придет! Из сборной турнули, они в Спартае
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Канашец
Как же надоел этот персонаж в контексте "Спартака"! Года с 2006-го всё возвращается в клуб, и всё никак не может вернуться! Сначала в качестве игрока, теперь в качестве менеджера... Когда помрёт, будет рассматривать вариант поселиться в клубном мавзолее :)
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amurseff03
Зачем?
Беляев и Гришин нормально работают же? Хотя без работы они не останутся.
+1
-1
0
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