Илья Ковальчук: «КХЛ должна быть независимой лигой. Это же коммерческая организация, никакого лимита не должно быть»

считает, что КХЛ должна быть независимой лигой.

– Понятное дело, что мы не знаем, что будет впереди, но что есть сейчас, и это то, что всех нас насторожило – в лиге ввели лимит 3 игрока. У нас однозначное мнение по этому поводу, что это плохо.

– Конечно, это плохо. Я считаю, что КХЛ вообще должна быть независимой лигой, она не должна никак относиться ни к федерации, ни к кому. Это же коммерческая организация, это бизнес в конце концов.

Конечно, никакого лимита не должно быть, это однозначно, но у нас люди видят по-другому, пытаются как-то искусственно привлечь молодежь. Того же сейчас возьмем. Пацана отправили в « », я так понимаю, говорили, что он будущий Овечкин, побил рекорд Овечкина, играл за сборную России.

Очень талантливый парень, но мне кажется, что искусственно это совсем не правильно. Если человек доказывает на площадке, о нем и так будут говорить.

Сейчас пацана отправили в «Сочи» и, конечно, это будет сложно, дай бог, чтобы у него все получилось. Я видел пару раз вживую, как он играет, он очень талантливый мальчишка, поэтому очень много работы впереди. И самое главное, чтобы был правильный человек рядом, тренер, который в этом возрасте подскажет, на правильный путь наставит – это очень важно.

Я сам по себе знаю, потому что в 16-18 лет, когда я переехал в Москву и жил на базе в «Спартаке», мы там тоже дров переломали, но слава богу, что там Александр Сергеевич Якушев был тренером и мог подсказать, понятное дело, что это глыба, величина и для меня был кумир на всю жизнь.

Мне повезло, дай бог, чтобы и ему повезло, чтобы у него был правильный человек рядом, который подскажет, – сказал экс-форвард сборной России и клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.