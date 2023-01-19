Илья Ковальчук: «КХЛ должна быть независимой лигой. Это же коммерческая организация, никакого лимита не должно быть»

Теги ФХР Илья Ковальчук бизнес КХЛ Александр Якушев лимит на легионеров Сочи Матвей Мичков Хоккей

Илья Ковальчук считает, что КХЛ должна быть независимой лигой.

– Понятное дело, что мы не знаем, что будет впереди, но что есть сейчас, и это то, что всех нас насторожило – в лиге ввели лимит 3 игрока. У нас однозначное мнение по этому поводу, что это плохо.

– Конечно, это плохо. Я считаю, что КХЛ вообще должна быть независимой лигой, она не должна никак относиться ни к федерации, ни к кому. Это же коммерческая организация, это бизнес в конце концов.

Конечно, никакого лимита не должно быть, это однозначно, но у нас люди видят по-другому, пытаются как-то искусственно привлечь молодежь. Того же Мичкова сейчас возьмем. Пацана отправили в «Сочи», я так понимаю, говорили, что он будущий Овечкин, побил рекорд Овечкина, играл за сборную России.

Очень талантливый парень, но мне кажется, что искусственно это совсем не правильно. Если человек доказывает на площадке, о нем и так будут говорить.

Сейчас пацана отправили в «Сочи» и, конечно, это будет сложно, дай бог, чтобы у него все получилось. Я видел пару раз вживую, как он играет, он очень талантливый мальчишка, поэтому очень много работы впереди. И самое главное, чтобы был правильный человек рядом, тренер, который в этом возрасте подскажет, на правильный путь наставит – это очень важно.

Я сам по себе знаю, потому что в 16-18 лет, когда я переехал в Москву и жил на базе в «Спартаке», мы там тоже дров переломали, но слава богу, что там Александр Сергеевич Якушев был тренером и мог подсказать, понятное дело, что это глыба, величина и для меня был кумир на всю жизнь.

Мне повезло, дай бог, чтобы и ему повезло, чтобы у него был правильный человек рядом, который подскажет, – сказал экс-форвард сборной России и клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

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13 комментариев

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Radik_2.0
Коммерческая лига, которая зависит от ФХР, где то стошнило одного комиссионера НХЛ.
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vladimirmonomah
Как всегда из крайности в крайность. У нас сейчас 99.99% граждан не назовут ни одного российского баскетболиста до 25 лет. Я даже не понимаю, кто тренировать будет молодых, те кто всю карьеру смотрел на игру американцев из d-лиги ? Перейдём на канадские площадки, соберёт условный Никитин 15 человек из ахл и выйдет в финал, на следующий год 10 болванов повторят. Вспомните наш мини-футбол. От Ерёменко, которого пол России знало, до жирной точки для всего вида спорта (5 натурализованных бразильцев в сборной) буквально 10 лет прошло.
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Ми Ша
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Сергей Орлов
"Дай бог, слава богу, дай бог"
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Сергей Ра
Если клубы такие коммерческие, почему они финансируются из бюджета и госкорпораций?
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vdvbill.e1.ru
Ответ vdvbill.e1.ru
Раз вы умные, что-же вы строем не ходите
такие
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vdvbill.e1.ru
Раз вы умные, что-же вы строем не ходите
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Alex Ivanov
Ответ Дмитрий Ганиев
Так скажи своему другу Лешке Морозову, чтоб он не прогибался под Третьяка)
Вы такие умные прям,как только он что то будет возражать мигом уберут с должности.Если бы в его возможностях была полная власть никого лимита не было бы,был бы чистый потолок зарплат,не было бы Кунь Луня и тд.Очень хоккей завязан с политикой,потому что хоккей национальный вид спорта.К примеру наш баскетбол там почти нет лимита,только один русский должен быть на площадке,но баскет это не нац.спорт.и интерес соотвественно на порядок меньше.Медведев хоть какая то глыба была,могла отстаивать интересы,при все уважении к Алексею он лицо назначенное,но не 100%руководящие.
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shickana
Он реально не понимает как тут все работает или дурака включил?
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Vadyan_chel1994
Лига коммерческая, а частных клубов ровно 0
+9
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Ыжык
Ответ Дмитрий Ганиев
Так скажи своему другу Лешке Морозову, чтоб он не прогибался под Третьяка)
Морозов просто кукла с именем, на его место можно поставить хоть Кожевникова, ничего не изменится. Проблема гораздо глубже.
+24
0
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Bartez1986
На словах-то все правильно...Но у нас же все в интересах сборной, которая, правда, уже белорусам проигрывает
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Дмитрий Ганиев
Так скажи своему другу Лешке Морозову, чтоб он не прогибался под Третьяка)
+16
0
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