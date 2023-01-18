Коннор – 5-й игрок в истории «Виннипега» и «Атланты» с 200+ шайбами в НХЛ. Быстрее забросил только Ковальчук
Кайл Коннор – 5-й игрок в истории франшизы «Виннипега» с 200 шайбами в НХЛ.
26-летний американец стал автором единственного гола «Джетс» в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (1:4).
В активе нападающего 54 (22+32) очка в 45 играх сезона.
В истории франшизы (с учетом достижений «Атланты») Коннор стал 5-м игроком с 200+ шайбами. Он присоединился к Илье Ковальчуку (328), Блэйку Уилеру (257, продолжает карьеру в команде), Марку Шайфли (256, продолжает карьеру в команде) и Брайану Литтлу (217).
При этом быстрее Коннора (429 матчей) этой отметки достиг только Ковальчук (385).
Среди действующих игроков быстрее Коннора были 6 игроков – Александр Овечкин («Вашингтон», 296 матчей), Остон Мэттьюс («Торонто», 338), Стивен Стэмкос («Тампа», 354), Сидни Кросби («Питтсбург», 396), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 411), Евгений Малкин («Питтсбург», 417).
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