Коннор – 5-й игрок в истории «Виннипега» и «Атланты» с 200+ шайбами в НХЛ. Быстрее забросил только Ковальчук

– 5-й игрок в истории франшизы « » с 200 шайбами в .

26-летний американец стал автором единственного гола «Джетс» в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (1:4).

В активе нападающего 54 (22+32) очка в 45 играх сезона.

В истории франшизы (с учетом достижений «Атланты») Коннор стал 5-м игроком с 200+ шайбами. Он присоединился к (328), Блэйку Уилеру (257, продолжает карьеру в команде), (256, продолжает карьеру в команде) и Брайану Литтлу (217).

При этом быстрее Коннора (429 матчей) этой отметки достиг только Ковальчук (385).

Среди действующих игроков быстрее Коннора были 6 игроков – Александр Овечкин («Вашингтон», 296 матчей), Остон Мэттьюс («Торонто», 338), Стивен Стэмкос («Тампа», 354), Сидни Кросби («Питтсбург», 396), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 411), Евгений Малкин («Питтсбург», 417).