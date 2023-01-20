Каменский о том, почему СКА и ЦСКА не захотели показывать повторы удалений на аренах: «Это не обязательно в этом сезоне. Пока каждый клуб решает сам»

высказался о том, что клубы КХЛ смогут показывать нарушения на кубах арен.

С 25 января 2023 года показ нарушений будет возможен на аренах «Авангарда», «Автомобилиста», «Амура», «Ак Барса», «Барыса», «Витязя», московского «Динамо», «Локомотива», «Металлурга», «Салавата Юлаева», «Северстали» и «Сочи».

«Сейчас введение повторов удалений на стадионах – это больше некий эксперимент. Не все клубы КХЛ готовы к этому, но с 25 января ряд клубов будут показывать повторы удалений для болельщиков. Если результаты данного нововведения всем понравится, то со следующего года это будет обязательно для всех клубов КХЛ.

Почему СКА и не захотели показывать повторы у себя на стадионах? В этом сезоне это не обязательно. Пока каждый клуб решает сам, показывать или не показывать повторы.

Почему КХЛ именно сейчас стала вводить такие изменения, когда другие мировые лиги это сделали давно? КХЛ развивается, растет и рассматривает новые возможности для вовлечения в игру. Это рассматривали уже давно, но по соображениям безопасности не могли рисковать.

Сейчас общество и зрители КХЛ готовы к изменениям, и система безопасности на стадионах значительно эффективнее работает последние несколько лет, поэтому это позволяет нам вводить такие изменения в взаимодействие игры и болельщика», – сказал председатель спортивно-дисциплинарного комитета Фонбет Чемпионат КХЛ и вице-президент лиги.