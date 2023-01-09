Каменский о 9 поражениях «Автомобилиста» подряд: «Прям как раненый зверь! Календарь повлиял на физическую форму команды»

Теги ЦСКА Автомобилист Валерий Каменский КХЛ календарь Хоккей

Валерий Каменский высказался о том, что «Автомобилист» проиграл 9 игр подряд.

Следующий матч команда проведет 10 января против ЦСКА.

«Автомобилист» проиграл 9 игр подряд. Прям как раненый зверь!

Что происходит с клубом? Бывают спады в команде. В клубе хорошие игроки. Возможно, время не самое лучшее с таким интенсивным календарем. Он повлиял на физическую форму команды. Это пройдет, и команда обретет свою форму. «Автомобилист» справится с этим!

Каждый встреча – новый матч. Во-первых, у команды поменялся тренер; во-вторых, у «Автомобилиста» сменилась тактика. Будет точно интересный матч с ЦСКА! С сильной командой всегда приятно играть. Если достойно сыграют, то смогут переломить неудачу в последнее время.

Победа для «Автомобилиста» будет не сенсацией, скорее хорошим стимулом двигаться дальше и побеждать. ЦСКА должен подтвердить свой высокий уровень, на котором они сейчас играют.

Хоккей – игра непредсказуемая. Не могу предвидеть, как пойдет матч. Знаю, что матч будет красивым для зрителей и для болельщиков. Смотрите и болейте за свою команду!» – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира.

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2 комментария

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Алексей Степанов
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Почему они все ноют про календарь. Перед сезоном говорили что лучше играть,чем тренироватся. А так у абсолютно всех команд был спад в сезоне. У кого то раньше,у кого то позже
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chto s licom?
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Бреда абстрактного наговорил какого то
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