12 клубов КХЛ смогут показывать нарушения правил на кубах арен с 25 января

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Локомотив Северсталь Витязь Амур Автомобилист КХЛ Барыс Динамо видеоповторы Сочи Хоккей

12 клубов КХЛ смогут показывать нарушения правил на домашних аренах.

Фонбет Чемпионат КХЛ запустил голосование по вопросу показа повторов нарушений на кубах арен. По его итогам больше половины клубов проголосовало за показ моментов, в том числе просмотров арбитрами нарушений на предмет подтверждения нарушения и запросов тренеров.

С 25 января 2023 года показ нарушений будет возможен на аренах «Авангарда», «Автомобилиста», «Амура», «Ак Барса», «Барыса», «Витязя», московского «Динамо», «Локомотива», «Металлурга», «Салавата Юлаева», «Северстали» и «Сочи».

Лига также уведомила клубы о том, что указывание арбитрам на куб в знак протеста или несогласия с их решением, будет наказываться по правилу 39.3 п.4 (Оскорбление судей).

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2 комментария

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Игорь Климов
В этом есть большой смысл, правильное решение.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Это добавит эмоций.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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