12 клубов КХЛ смогут показывать нарушения правил на кубах арен с 25 января

12 клубов КХЛ смогут показывать нарушения правил на домашних аренах.

Фонбет Чемпионат КХЛ запустил голосование по вопросу показа повторов нарушений на кубах арен. По его итогам больше половины клубов проголосовало за показ моментов, в том числе просмотров арбитрами нарушений на предмет подтверждения нарушения и запросов тренеров.

С 25 января 2023 года показ нарушений будет возможен на аренах « », «Автомобилиста», «Амура», « », « », «Витязя», московского «Динамо», « », «Металлурга», « », «Северстали» и «Сочи».

Лига также уведомила клубы о том, что указывание арбитрам на куб в знак протеста или несогласия с их решением, будет наказываться по правилу 39.3 п.4 (Оскорбление судей).