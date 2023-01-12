Валерий Каменский: «Малкин – один из лучших нападающих в НХЛ. Он уже все всем доказал»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Валерий Каменский Хоккей

Валерий Каменский считает Евгения Малкина одним из лучших нападающих в НХЛ.

«Если говорить про Малкина, то Евгений уже все всем доказал. Он игрок высокого класса, поэтому показывает такие результаты, как «2+2» в матче с «Ванкувером». Жалко, что его в последнее время преследуют травмы, желаю, чтобы они его покинули.

В остальном он своей игрой доказал, что является большим мастером, умеет забивать и отдавать. Он один из лучших нападающих в НХЛ», – сказал олимпийский чемпион.

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1 комментарий

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АРХАТ
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Ох уж эт комментари в духе "трава зелёная", "кактус колючий")
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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