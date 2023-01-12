Валерий Каменский: «Малкин – один из лучших нападающих в НХЛ. Он уже все всем доказал»

считает одним из лучших нападающих в НХЛ.

«Если говорить про Малкина, то Евгений уже все всем доказал. Он игрок высокого класса, поэтому показывает такие результаты, как «2+2» в матче с «Ванкувером». Жалко, что его в последнее время преследуют травмы, желаю, чтобы они его покинули.

В остальном он своей игрой доказал, что является большим мастером, умеет забивать и отдавать. Он один из лучших нападающих в », – сказал олимпийский чемпион.