Михаил Назаров: «Дацюк – крутой мужик. У него шутки добрые. Нас в раздевалке посадили вместе, он говорит: «Ну нифига! Надо теперь посерьезнее быть»

Михаил Назаров поделился впечатлениями об игре с Павлом Дацюком.

– Встреча с Павлом Дацюком – это навсегда?

– Конечно! На предигровой разминке я сел водички попить. И оказался между Дацюком и Знарком, который тренировал «Спартак». С ума сойти!

Я еще несколько дней назад играл за «Горняк», а тут такое соседство. Матч тот отыграл на адреналине.

– Как Павел вел себя в раздевалке?

– Прежде всего, он человечище с большой буквы. У него все шутки добрые, для настроения. В Магнитогорске нас в раздевалке посадили вместе. Дацюк приходит и говорит: «Ну нифига с кем меня посадили! Надо теперь посерьезнее быть».

А как он тренируется? Павел мне многое подсказывал после тренировок. Делали упражнение, по которому нужно обыграть друг друга руками, без корпуса. Он видел уже, что я выдохся, но заставлял работать до конца, имитируя концовку игры. Крутой мужик. Легенда, – сказал форвард « ».