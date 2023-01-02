Вяльбе о признании Дацюка спортсменом года в 2018-м: «Было жутко неприятно. Он не сделал чего-то выдающегося в финале ОИ, а Большунов каждую гонку закончил с медалью»

недовольна, что в 2018 году спортсменом года признали хоккеиста, а не лыжника.

В 2018 году спортсменом года в России был признан , который был капитаном хоккейной сборной России на Олимпиаде-2018, где сборная стала чемпионом.

– Когда титул лучшего в олимпийском сезоне получает спортсмен, за этим стоит, как правило, одержанная на Играх победа. Что бы вы поставили на первое место в списке собственных заслуг?

– Знаете, мне было жутко неприятно и обидно в 2018-м. Мы вернулись из с самым большим количеством олимпийских наград, пусть среди них и не было золота, но спортсменом года был назван не Саша Большунов, а Павел Дацюк.

Да, хоккеисты стали в том году олимпийскими чемпионами, но Дацюк, при всем к нему уважении, не забил решающую шайбу в финале, не сделал чего-то выдающегося. Большунов же выходил на все гонки и каждую из них заканчивал с медалью, – заявила глава Федерации лыжных гонок России.