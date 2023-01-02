Вяльбе о признании Дацюка спортсменом года в 2018-м: «Было жутко неприятно. Он не сделал чего-то выдающегося в финале ОИ, а Большунов каждую гонку закончил с медалью»

Теги Сборная России по хоккею Павел Дацюк ФЛГР КХЛ Елена Вяльбе Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Александр Большунов Хоккей

Елена Вяльбе недовольна, что в 2018 году спортсменом года признали хоккеиста, а не лыжника.

В 2018 году спортсменом года в России был признан Павел Дацюк, который был капитаном хоккейной сборной России на Олимпиаде-2018, где сборная стала чемпионом.

– Когда титул лучшего в олимпийском сезоне получает спортсмен, за этим стоит, как правило, одержанная на Играх победа. Что бы вы поставили на первое место в списке собственных заслуг?

– Знаете, мне было жутко неприятно и обидно в 2018-м. Мы вернулись из Пхенчхана с самым большим количеством олимпийских наград, пусть среди них и не было золота, но спортсменом года был назван не Саша Большунов, а Павел Дацюк.

Да, хоккеисты стали в том году олимпийскими чемпионами, но Дацюк, при всем к нему уважении, не забил решающую шайбу в финале, не сделал чего-то выдающегося. Большунов же выходил на все гонки и каждую из них заканчивал с медалью, – заявила глава Федерации лыжных гонок России.

4 комментария

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Demetrio-77
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Ответ ne ravnodushen
Елена должна понимать,что любая награда - субъективное мнение, которому не стоит придавать большое значение. К тому же показала свою отсталость в понимании хоккея. Забить гол в финале не самое главное, важны все нюансы - игра в обороне, в неравных составах, и т.д.
Спортсмен года за игру в неравных составах?) Точно ли именно Вяльбе показала свою отсталость?
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ne ravnodushen
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Елена должна понимать,что любая награда - субъективное мнение, которому не стоит придавать большое значение.
К тому же показала свою отсталость в понимании хоккея. Забить гол в финале не самое главное, важны все нюансы - игра в обороне, в неравных составах, и т.д.
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imaxim
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Большунова не было на скиатлоне и гонке на 15 км
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Vasily Ivanov
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Может Вяльбе и в снайперских качествах лучшего бомбардира ночной хоккейной лиги усомниться хочет ?
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