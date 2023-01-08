Ковалев о том, почему не пробовал забить лакросс-гол: «Пижонство не приветствовалось. Он мне не был интересен, это не «вау». Вот Макдэвид – «вау»

рассказал о том, почему не пытался забить лакросс-гол во время карьеры в .

Автором первого такого гола в истории лиги стал форвард «Каролины» в октябре 2019 года.

– Почему вы в 90-х не исполняли лакросс?

– Тогда не приветствовались пижонские голы. Помню, на тебя смотрели косо даже за бросок из-под ноги. А теперь считается, что если ты забил необычный гол, то уже не хоккеист, а бог.

Я никогда не тренировал лакросс, он мне не был интересен. Есть определенные финты – так, я помню, всем нравилось, как я кидал по девяткам, держа клюшку одной рукой. Эти вещи можно использовать в игре, если ты сбоку выскакиваешь и закладываешь корпус. У тебя клюшка как раз в одной руке. Раз – и забил. А голкипер этого не ждет.

Помню, я делал финт, который еще исполнял Паша Дацюк. Стоишь за воротами, бросаешь, и чтобы шайба приземлилась на спину голкиперу, и он с ней въезжает в сетку. Или просто бросаешь на пятак, а там – рикошет в ворота. Пару раз так пробовал, но ничего не вышло.

Лакросс – это красиво, необычно, мастерски. Но для меня это не движение «вау». Вот если ты как , и забиваешь, стартуя от «усов» к воротам, обводя троих игроков – вот это «вау». Ну, а что такое лакросс? Кладешь шайбу на клюшку и бросаешь из-за ворот. Если голкипер прозевал момент, то ты забил. Ну, молодец. Но я – игрок другого стиля, и я люблю другие финты.

– Если бы вы забили пижонский лакросс в 1994 году, что с вами сделал бы главный тренер « » Майк Кинэн?

– Если бы я забил, то не сделал бы ничего. А если бы сорвал финт, он бы начал кричать: «Что за выкрутасы? Зачем ты запорол момент?»

Тогда еще хоккеисты боялись так делать, потому что это считалось бы игрой высоко поднятой клюшкой. Можно ведь пас отдать или самому вылезти. В мое время никто не выпендривался, и играли просто. Шайба должна быть на льду. И если ты можешь за три метра обыграть двоих, то это круто, – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.