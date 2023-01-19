«Макдэвид – как Месси в современном футболе, не с нашей планеты человек. У него нет слабых мест». Костин о Конноре

Теги Эдмонтон Лионель Месси НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Клим Костин ТАСС Хоккей

Клим Костин сравнил Коннора Макдэвида с Лионелем Месси.

– Вы несколько матчей провели в тройке с Коннором Макдэвидом. Как бы вы охарактеризовали его, в чем его уникальность?

– Он как в современном футболе Месси – не с нашей планеты человек.

– То есть дело в его скорости, технике или игровом мышлении? 

– Да во всем. У него нет слабых мест. Да, многие говорят о том, что он быстро бегает и быстро работает клюшкой, но никто не упоминает его хоккейный IQ.

Он очень умный хоккеист, много смотрит видео, много анализирует игру. Его постоянно можно увидеть с айпадом в руках или за компьютером, когда он смотрит свои смены. Он очень большой профессионал.

– Может ли он быть для вас большим примером, в частности в том, как надо анализировать свои матчи?

– Конечно, он настоящий пример для любого игрока.

Как я уже сказал, по мне, у него нет слабых мест, но он каждый день продолжает совершенствоваться. Каждый день смотришь на него, что он делает, и пытаешься что-то от него взять.

– Как Коннор общается в раздевалке?

– Обычный парень, настоящий капитан и лидер команды. Как я уже сказал, это пример для всех и при этом простой, приземленный человек.

Если тебе нужно о чем-то поговорить, что-то спросить, в том числе совет вообще на любую тему и если он на арене, ты можешь к нему подойти. Или он к тебе подойдет, тем более он часто разговаривает с молодыми ребятами.

Или если он где-то находится, можешь ему позвонить, написать сообщение. Он всегда ответит.

– Другой лидер «Эдмонтона» Леон Драйзайтль такой же доступный в плане общения?

– Конечно, о нем можно сказать то же самое. Это два лучших игрока в лиге и в мире.

Кому-то другому может показаться, что у них сложные характеры, но в команде он простой улыбчивый парень, – сказал нападающий «Эдмонтона».

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Clementsa
Вантаймер у Мака не идеальный, в остальном слабых мест не видно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рустам Атаев
Скажи это бывшему вратарю Аргентины гатти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Sergeev
Уберите от него Драза и посмотрим на этого Месси.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений
Клим Де Пауль
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ruscello
У Макдэвида все-таки скорость побольше, а так да...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Повезло с партнерами.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
al77
Кросби и Малкин смогли привести к 3м чемпионствам и еще одному финалу.
Смотрим за этой парой - но пока в КС Нефть совсем не впечатляет.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
даже два лучших игрока мира пока не привели нефть к чемпионству 😂
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Сорокин
Ой только не в ту команду он попал,ой не в ту (
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий