«Макдэвид – как Месси в современном футболе, не с нашей планеты человек. У него нет слабых мест». Костин о Конноре

сравнил с Лионелем Месси.

– Вы несколько матчей провели в тройке с Коннором Макдэвидом. Как бы вы охарактеризовали его, в чем его уникальность?

– Он как в современном футболе Месси – не с нашей планеты человек.

– То есть дело в его скорости, технике или игровом мышлении?

– Да во всем. У него нет слабых мест. Да, многие говорят о том, что он быстро бегает и быстро работает клюшкой, но никто не упоминает его хоккейный IQ.

Он очень умный хоккеист, много смотрит видео, много анализирует игру. Его постоянно можно увидеть с айпадом в руках или за компьютером, когда он смотрит свои смены. Он очень большой профессионал.

– Может ли он быть для вас большим примером, в частности в том, как надо анализировать свои матчи?

– Конечно, он настоящий пример для любого игрока.

Как я уже сказал, по мне, у него нет слабых мест, но он каждый день продолжает совершенствоваться. Каждый день смотришь на него, что он делает, и пытаешься что-то от него взять.

– Как Коннор общается в раздевалке?

– Обычный парень, настоящий капитан и лидер команды. Как я уже сказал, это пример для всех и при этом простой, приземленный человек.

Если тебе нужно о чем-то поговорить, что-то спросить, в том числе совет вообще на любую тему и если он на арене, ты можешь к нему подойти. Или он к тебе подойдет, тем более он часто разговаривает с молодыми ребятами.

Или если он где-то находится, можешь ему позвонить, написать сообщение. Он всегда ответит.

– Другой лидер «Эдмонтона» такой же доступный в плане общения?

– Конечно, о нем можно сказать то же самое. Это два лучших игрока в лиге и в мире.

Кому-то другому может показаться, что у них сложные характеры, но в команде он простой улыбчивый парень, – сказал нападающий « ».