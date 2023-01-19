Райан Мерфи: «Мухамадуллин созрел для игры в Северной Америке. Он классный хоккеист»

считает, что Шакир Мухамадуллин созрел для игры в Северной Америке.

– Что скажете о своем постоянном партнере , который в аренде из « »?

– Он классный, молодой игрок. Неплохо знает язык, хорошо общаемся с ним.

На льду он делает меня лучше, а я его. Поэтому у нас с ним такая пара – сплав молодости и опыта.

Думаю, он вполне созрел для игры в Северной Америке, если потребуется, то буду рад ему помочь словом и делом, – сказал защитник « ».