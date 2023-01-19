Райан Мерфи: «Мухамадуллин созрел для игры в Северной Америке. Он классный хоккеист»
Райан Мерфи считает, что Шакир Мухамадуллин созрел для игры в Северной Америке.
– Что скажете о своем постоянном партнере Шакире Мухамадуллине, который в аренде из «Нью-Джерси»?
– Он классный, молодой игрок. Неплохо знает язык, хорошо общаемся с ним.
На льду он делает меня лучше, а я его. Поэтому у нас с ним такая пара – сплав молодости и опыта.
Думаю, он вполне созрел для игры в Северной Америке, если потребуется, то буду рад ему помочь словом и делом, – сказал защитник «Салавата Юлаева».
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