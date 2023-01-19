Марченко об игре против Овечкина в Вашингтоне: «Там все сидят в его майках. Это завораживает. Когда объявляют стартовые звенья, арена взрывается»

высказался об игре против .

– Ты играл с «Вашингтоном» дома и в гостях. Насколько чувствуется, что Овечкин – это рок-звезда?

– Когда мы играли дома, тут наша арена, для меня был просто восторг – поиграть против него.

Когда приехали на выезд, то он выходит на лед – и там все сидят в его майках, каждый второй с Овечкиным. Это завораживает. Даже когда объявляют стартовые звенья, вся арена взрывается.

– Как вы выстраиваете план по его сдерживанию?

– Все разбирается на таком уровне, что под каждого игрока подстраиваемся. Есть игроки, про которых разговариваем постоянно, что надо читать игру и не давать им бросать.

Такие нюансы и про Овечкина нам говорят на собраниях. Но и не только про него. Есть тот же и еще пару человек, с которыми говорят играть поплотнее, чтобы не давали им бросать. Потому что, если это бросок – процентов 80, что это гол.

Нужно как-то обороняться, поэтому нам говорят, как правильно сыграть. Наша тактика и схемы меняются в зависимости от соперника, – сказал нападающий « ».

«В Вашингтоне каждый второй в майке Овечкина – это завораживает». Интервью Кирилла Марченко, дерзкого новичка НХЛ