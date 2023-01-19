Галиев об «Ак Барсе»: «Для нас сейчас каждая игра – как седьмая в плей-офф»

Теги Ак Барс Салават Юлаев КХЛ Станислав Галиев Хоккей

Станислав Галиев оценил победу «Ак Барса» над «Салаватом Юлаевым» (2:1).

«По сравнению с прошлыми «Зелеными дерби» мы немного поменяли тактику. Каждый матч против «Салавата Юлаева» – это интересно, накал страстей. Эмоции придают сил, даже устаешь меньше (улыбается).

Интересная игра для хоккеистов: масса борьбы, даже драка была. Воронков – игрок такого плана, никого не боится, бьется за команду. Он подрался, а мы забили. Это был выплеск энергии и для него, и для команды.

Турнирная таблица? Там такой микс, все может поменяться за один день. Для нас сейчас каждая игра – как седьмая в плей-офф», – сказал нападающий «Ак Барса».

2 комментария

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Dok.Polet
Мысли конечно правильные. Стас вчера старался. У меня иногда возникает ощущение, что воротчики всех команд на наших особо настраиваются. Вроде и воротчики средние и наши все правильно и точно раскладывают, а они тащат. Киреев заметно прибавил, вчера тащил и у Раду, и у Стаса.
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Ильдар Абсалямов
Где он там драку увидел,борьба? На коньках!
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