Галиев об «Ак Барсе»: «Для нас сейчас каждая игра – как седьмая в плей-офф»
Станислав Галиев оценил победу «Ак Барса» над «Салаватом Юлаевым» (2:1).
«По сравнению с прошлыми «Зелеными дерби» мы немного поменяли тактику. Каждый матч против «Салавата Юлаева» – это интересно, накал страстей. Эмоции придают сил, даже устаешь меньше (улыбается).
Интересная игра для хоккеистов: масса борьбы, даже драка была. Воронков – игрок такого плана, никого не боится, бьется за команду. Он подрался, а мы забили. Это был выплеск энергии и для него, и для команды.
Турнирная таблица? Там такой микс, все может поменяться за один день. Для нас сейчас каждая игра – как седьмая в плей-офф», – сказал нападающий «Ак Барса».
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