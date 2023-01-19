Галиев об «Ак Барсе»: «Для нас сейчас каждая игра – как седьмая в плей-офф»

оценил победу «Ак Барса» над «Салаватом Юлаевым» (2:1).

«По сравнению с прошлыми «Зелеными дерби» мы немного поменяли тактику. Каждый матч против « » – это интересно, накал страстей. Эмоции придают сил, даже устаешь меньше (улыбается).

Интересная игра для хоккеистов: масса борьбы, даже драка была. Воронков – игрок такого плана, никого не боится, бьется за команду. Он подрался, а мы забили. Это был выплеск энергии и для него, и для команды.

Турнирная таблица? Там такой микс, все может поменяться за один день. Для нас сейчас каждая игра – как седьмая в плей-офф», – сказал нападающий « ».