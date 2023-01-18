Билялетдинов о 2:1 с «Салаватом»: «Матчи между нами всегда бывают серьезными. «Ак Барс» создал много моментов, по содержанию мне очень понравилось»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Зинэтула Билялетдинов Александр Радулов КХЛ Кирилл Семенов Илья Сафонов Никита Дыняк Хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в «зеленом дерби». 

Казанская команда обыграла «Салават Юлаев» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:1). 

– Игра получилась достаточно хорошей, думаю, всем она понравилась. Много моментов мы создавали, по содержанию мне очень понравилось. Задание на игру ребята, считаю, выполнили, они молодцы.

– Для вас это первое «зеленое дерби» после возвращения в «Ак Барс». Почувствовали эмоции заново?

– Не только сейчас, всегда матчи между нами бывают серьезными, каждая команда старается победить. Для меня эта игра была в любом случае важной, мы боремся за каждое очко сейчас. Понимали, что будет непростой матч, поэтому хочу поблагодарить команду за такую подготовку.

– Видели баннер болельщиков перед матчем?

– Видел, был немного удивлен. Я там в очках, смотрелось неплохо, по-моему.

– Никита Дыняк отсутствует два матча, это травма?

– Нет, не травма, кроме него и другие игроки пока не выходят, все по разным причинам.

– Александр Радулов вышел в тройке с Ильей Сафоновым и Кириллом Семеновым. Это попытка освободить его от борьбы за шайбу?

– Они уже играли вместе, после болезни Ильи мы поменяли звенья, а это возвращение было стандартным. Нам нравилось, как они играют, взаимодействие хорошее, и Сашке нравится играть с ними. Они молодцы, приносят большую пользу команде.

– Кажется, что Александр Радулов при вас заиграл с новыми эмоциями.

– Ну, я очень рад этому, спасибо, – сказал Билялетдинов.

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