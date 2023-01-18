Билялетдинов о 2:1 с «Салаватом»: «Матчи между нами всегда бывают серьезными. «Ак Барс» создал много моментов, по содержанию мне очень понравилось»

Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал победу в «зеленом дерби».

Казанская команда обыграла « » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:1).

– Игра получилась достаточно хорошей, думаю, всем она понравилась. Много моментов мы создавали, по содержанию мне очень понравилось. Задание на игру ребята, считаю, выполнили, они молодцы.

– Для вас это первое «зеленое дерби» после возвращения в « ». Почувствовали эмоции заново?

– Не только сейчас, всегда матчи между нами бывают серьезными, каждая команда старается победить. Для меня эта игра была в любом случае важной, мы боремся за каждое очко сейчас. Понимали, что будет непростой матч, поэтому хочу поблагодарить команду за такую подготовку.

– Видели баннер болельщиков перед матчем?

– Видел, был немного удивлен. Я там в очках, смотрелось неплохо, по-моему.

– Никита Дыняк отсутствует два матча, это травма?

– Нет, не травма, кроме него и другие игроки пока не выходят, все по разным причинам.

– Александр Радулов вышел в тройке с Ильей Сафоновым и . Это попытка освободить его от борьбы за шайбу?

– Они уже играли вместе, после болезни Ильи мы поменяли звенья, а это возвращение было стандартным. Нам нравилось, как они играют, взаимодействие хорошее, и Сашке нравится играть с ними. Они молодцы, приносят большую пользу команде.

– Кажется, что при вас заиграл с новыми эмоциями.

– Ну, я очень рад этому, спасибо, – сказал Билялетдинов.