Билялетдинов о 2:1 с «Салаватом»: «Матчи между нами всегда бывают серьезными. «Ак Барс» создал много моментов, по содержанию мне очень понравилось»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в «зеленом дерби».
Казанская команда обыграла «Салават Юлаев» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:1).
– Игра получилась достаточно хорошей, думаю, всем она понравилась. Много моментов мы создавали, по содержанию мне очень понравилось. Задание на игру ребята, считаю, выполнили, они молодцы.
– Для вас это первое «зеленое дерби» после возвращения в «Ак Барс». Почувствовали эмоции заново?
– Не только сейчас, всегда матчи между нами бывают серьезными, каждая команда старается победить. Для меня эта игра была в любом случае важной, мы боремся за каждое очко сейчас. Понимали, что будет непростой матч, поэтому хочу поблагодарить команду за такую подготовку.
– Видели баннер болельщиков перед матчем?
– Видел, был немного удивлен. Я там в очках, смотрелось неплохо, по-моему.
– Никита Дыняк отсутствует два матча, это травма?
– Нет, не травма, кроме него и другие игроки пока не выходят, все по разным причинам.
– Александр Радулов вышел в тройке с Ильей Сафоновым и Кириллом Семеновым. Это попытка освободить его от борьбы за шайбу?
– Они уже играли вместе, после болезни Ильи мы поменяли звенья, а это возвращение было стандартным. Нам нравилось, как они играют, взаимодействие хорошее, и Сашке нравится играть с ними. Они молодцы, приносят большую пользу команде.
– Кажется, что Александр Радулов при вас заиграл с новыми эмоциями.
– Ну, я очень рад этому, спасибо, – сказал Билялетдинов.
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