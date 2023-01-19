Тринеева удивила популярность видеоигр у хоккеистов: «Раньше думал: «Какие игрульки? Там же серьезные мужики». В «Доте» можно выплеснуть много эмоций и уйти опустошенным»

Теги КХЛ Динамо CS:GO Dota 2 Богдан Тринеев Хоккей

Нападающий «Динамо» Богдан Тринеев рассказал, как проводит свободное время.

– Вы говорили, что в свободное время любите поиграть в DOTA и CS:GO. Партнеры составляют компанию в играх?

– Когда был в СДЮШОР и МХЛ, думал: «Все, КХЛ, какие игрульки? Там же серьезные мужики». А когда пришел сюда, даже удивился, что видеоигры популярны у хоккеистов, в том числе из команды. Со всеми не играл, но есть ребята, которые приглашают в «party» (улыбается).

– В таких играх тяжело сохранять спокойствие, как у вас с этим обстоят дела?

– Бывает. Особенно в «Доте» есть моменты, когда «кипишь» и кричишь. Иногда это может помочь, а иногда наоборот сыграть в минус. Ты можешь выплеснуть много эмоций и выйти опустошенным, в этом плане тоже нужно знать меру. В выходной могу часик-два поиграть с ребятами, но не постоянно, – сказал Тринеев.

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