КХЛ. ЦСКА против СКА, «Торпедо» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Автомобилистом»

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ЦСКА сыграет со СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Торпедо» примет московское «Динамо», «Спартак» сыграет с «Автомобилистом». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Торпедо – Динамо Москва
Дата проведения
17 января, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Куньлунь – Локомотив
Дата проведения
17 января, 19.00, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Минск – Северсталь
Дата проведения
17 января, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – СКА
Дата проведения
17 января, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – Автомобилист
Дата проведения
17 января, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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