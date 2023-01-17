КХЛ. ЦСКА против СКА, «Торпедо» сыграет с «Динамо», «Спартак» – с «Автомобилистом»
ЦСКА сыграет со СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Торпедо» примет московское «Динамо», «Спартак» сыграет с «Автомобилистом».
- Дата проведения
- 17 января, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 17 января, 19.00, «Арена-Мытищи»
- Дата проведения
- 17 января, 19.10, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 17 января, 19.30, «ЦСКА-Арена»
- Дата проведения
- 17 января, 19.30, «ДС Мегаспорт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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