Ларионов о шайбе голкипера «Динамо» Коновалова: «Я потом сказал Федотову: «Ты не можешь отдавать передачи чужому вратарю»

высказался о шайбе вратаря «Динамо» .

Вратарь московского клуба забросил шайбу в ворота «Торпедо» (6:4) в игре Фонбет чемпионата .

Нижегородцы при счете 3:5 заменили своего вратаря на шестого полевого игрока, сделали заброс в зону бело-голубых, Коновалов остановил шайбу и нанес точный бросок по пустым воротам соперника.

«В конце игры нужен опыт, мастерство, терпение и высокий игровой интеллект, чтобы спасти матч. В этом сезоне мы идем путем проб и ошибок, набиваем шишки.

Взять даже тот же момент, когда вратарь «Динамо» забил нам гол. Я потом сказал нашему защитнику : «Ты не можешь отдавать передачи чужому вратарю, ты должен сделать так, чтоб ему было неудобно».

И это тоже ошибка 20‑летнего парня, который сегодня получил опыт, колоссальнейший опыт», – сказал главный тренер « ».

АААААААА! Гол вратаря «Динамо» – броском через всю площадку!