Ларионов о шайбе голкипера «Динамо» Коновалова: «Я потом сказал Федотову: «Ты не можешь отдавать передачи чужому вратарю»
Игорь Ларионов высказался о шайбе вратаря «Динамо» Ильи Коновалова.
Вратарь московского клуба забросил шайбу в ворота «Торпедо» (6:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нижегородцы при счете 3:5 заменили своего вратаря на шестого полевого игрока, сделали заброс в зону бело-голубых, Коновалов остановил шайбу и нанес точный бросок по пустым воротам соперника.
«В конце игры нужен опыт, мастерство, терпение и высокий игровой интеллект, чтобы спасти матч. В этом сезоне мы идем путем проб и ошибок, набиваем шишки.
Взять даже тот же момент, когда вратарь «Динамо» забил нам гол. Я потом сказал нашему защитнику Максиму Федотову: «Ты не можешь отдавать передачи чужому вратарю, ты должен сделать так, чтоб ему было неудобно».
И это тоже ошибка 20‑летнего парня, который сегодня получил опыт, колоссальнейший опыт», – сказал главный тренер «Торпедо».
АААААААА! Гол вратаря «Динамо» – броском через всю площадку!
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