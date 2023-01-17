Вратарь «Динамо» Коновалов забил гол в матче с «Торпедо». Голкипер забросил шайбу прямым броском в КХЛ впервые с 2009 года
Голкипер забил гол в матче КХЛ.
Вратарь московского «Динамо» Илья Коновалов забросил шайбу в ворота «Торпедо» (6:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нижегородцы при счете 3:5 заменили своего вратаря на шестого полевого игрока, сделали заброс в зону бело-голубых, Коновалов остановил шайбу и нанес точный бросок по пустым воротам соперника.
Голкиперу удалось забить гол прямым броском во второй раз в истории лиги – и впервые за 14 лет.
Первым был Илья Проскуряков, отличившийся 25 января 2009 года в матче «Ак Барс» – «Металлург» Магнитогорск (0:2).
Добавим, что еще трое голкиперов становились авторами голов в КХЛ – но в их случаях они не забивали прямым броском, а последними касались шайбы перед взятием ворот соперника. Это Эдгар Масальскис, Виталий Еремеев и Йони Ортио.
А пульнул верхом здорово.
Понравилось, что тоже поехал кулачки отбивать)