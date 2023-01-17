Вратарь «Динамо» Коновалов забил гол в матче с «Торпедо». Голкипер забросил шайбу прямым броском в КХЛ впервые с 2009 года

Голкипер забил гол в матче .

Вратарь московского « » забросил шайбу в ворота « » (6:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нижегородцы при счете 3:5 заменили своего вратаря на шестого полевого игрока, сделали заброс в зону бело-голубых, Коновалов остановил шайбу и нанес точный бросок по пустым воротам соперника.

Голкиперу удалось забить гол прямым броском во второй раз в истории лиги – и впервые за 14 лет.

Первым был Илья Проскуряков, отличившийся 25 января 2009 года в матче «Ак Барс» – « » Магнитогорск (0:2).

Добавим, что еще трое голкиперов становились авторами голов в КХЛ – но в их случаях они не забивали прямым броском, а последними касались шайбы перед взятием ворот соперника. Это Эдгар Масальскис, Виталий Еремеев и Йони Ортио.