Вратарь «Динамо» Коновалов забил гол в матче с «Торпедо». Голкипер забросил шайбу прямым броском в КХЛ впервые с 2009 года

Теги Металлург Мг Торпедо Илья Проскуряков Виталий Еремеев видео КХЛ Эдгар Масальскис Динамо Йони Ортио Илья Коновалов Хоккей

Голкипер забил гол в матче КХЛ.

Вратарь московского «Динамо» Илья Коновалов забросил шайбу в ворота «Торпедо» (6:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нижегородцы при счете 3:5 заменили своего вратаря на шестого полевого игрока, сделали заброс в зону бело-голубых, Коновалов остановил шайбу и нанес точный бросок по пустым воротам соперника.

Голкиперу удалось забить гол прямым броском во второй раз в истории лиги – и впервые за 14 лет.

Первым был Илья Проскуряков, отличившийся 25 января 2009 года в матче «Ак Барс» – «Металлург» Магнитогорск (0:2).

Добавим, что еще трое голкиперов становились авторами голов в КХЛ – но в их случаях они не забивали прямым броском, а последними касались шайбы перед взятием ворот соперника. Это Эдгар Масальскис, Виталий Еремеев и Йони Ортио.

14 комментариев

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Deniro3
Огонь конечно!🔥🔥🔥 Коэффициент 999 у кого-то зашёл 😅
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fil_spb
1+1 за сезон уже. По графику Каблукова идет.
А пульнул верхом здорово.
+4
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+4
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Виталий Макеев
Динамо с победой. Канавалов красава. Вот когда молодцы, и смотреть приятно. Ну ХВАЛИТЬ не будем, есть над чем работать.
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Игорь Горочкин
Сначала не понял, когда увидел, что Коновалов автор гола)
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kokakoka
Классный гол!
Понравилось, что тоже поехал кулачки отбивать)
+5
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Mi4eL
Круто! Гол в статистике 💪
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Frank Mir
25 лет за Динамо болею, не помню таких случаев))) Красава Коновалов!!!
+1
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corazón blanco
Шикарно, ещё и по воздуху её запустил, перебросив всех, гениально исполнил.
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Bansly
Ларионыч конечно знатный клоун))
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-6
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Владимир Никаноров
Ну Илюха ну молоток достоин занесения в книгу рекордов Гиннесса!!!
+1
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plattov
Вот это круто ! Побежал смотреть гол !
+2
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ФКСМ..ХКСЮ
Фантастика. Молодец Илья.
+14
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kostyan89
Догнал по голам Ефремова и обогнал Потапова!! 🔥 🔥
+23
0
+23
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HockeyMan
Очень круто. Это история
+27
0
+27
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