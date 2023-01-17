Ларионов после 4:6 от «Динамо»: «Торпедо» просто не хватило времени, чтобы выиграть. Но было нехарактерно большое количество брака»

поделился мыслями после поражения от московского « » со счетом 4:6.

– Хочу поблагодарить нашу команду за то, что на третий период вышли с пониманием того, что такие матчи необходимо научиться вытаскивать. Ребята сделали все возможное, чтобы спасти игру. К сожалению, не получилось.

Но в конце игры они оставили за собой позитив. Радует, что болельщики поддерживали до конца, и никто не ушел со своих мест. За это ребята отплатили той концовкой и тем желанием, стремлением и страстью, за которые нас знают.

Безусловно, поражение нам неприятно. Но мы можем гордиться ребятами, которые, не забивая свои голы в первом и втором периодах, нашли в себе силы, не опустили руки и продолжили играть. Это радует.

– У команды было четыре дня отдыха. Вы довольны функциональным состоянием или оно должно было быть лучше?

– Всегда лучше играть, чем отдыхать. Когда у тебя есть резервы, скамейка длинная, которой ты можешь подпитываться. «Динамо» играет через день, а у нас была небольшая пауза, которая была занята тренировками и отдыхом: мы дали ребятам возможность перевести дыхание.

С другой стороны, ты теряешь игровой ритм, и обычно уходит один период, чтобы его вернуть. Так в принципе и получилось. Хотя забили хороший первый гол.

Да и во втором периоде при игре «4 на 3» мы обязаны были сравнивать счет. И тогда могла получиться другая игра. Потому что соперник был уставший после тяжелого победного матча в Ярославле. К сожалению, броски, отскоки и подставления были сегодня не в нашу сторону.

В третьем периоде, в первом же отрезке, шайба попала не в ворота, а в штангу. А ведь это могло дать нам столь необходимый эмоциональный всплеск, дать надежду на то, что мы имеем достаточно времени, чтобы спасти игру.

Мы проиграли матч, в котором много времени проводили в атаке. Да, мы уступили, но нам просто не хватило времени, чтобы выиграть.

– Что касается тактического рисунка игры, то кажется, что в играх именно против «Динамо» «Торпедо» отходит от своей фирменной игры в короткий и средний пас. Так было в Москве, так показалось и сегодня. Это вы специально так решили действовать против «Динамо»? Или так вынуждает действовать соперник?

– Мы исходим из действий соперника – как он играет и насколько знает наши сильные стороны. Нас изучают. В таких матчах, как сегодня, игровой ритм был немного потерян.

И у нас не получилась целиковая игра, какой ее хочется видеть. В любом случае – мы всегда ищем позитив и те моменты, на которых мы можем заострить внимание. Мы всегда выносим из таких матчей не те ошибки, которые мы допускаем, а те вещи, которые мы упрощаем.

Не хочется видеть слишком простую и примитивную игру, которая, да, может быть эффективной, но это будет не то, как мы хотим развиваться.

Мы хотим действовать так, чтобы игра шла в нашем стиле и при нашем доминировании, но по модели игры соперника ты понимаешь, что какие-то вещи нужно поменять, причем – поменять по ходу игры. Это удается только тогда, когда все находятся на одной волне.

Сегодня было нехарактерно для нас большое количество брака – не называю фамилии по игрокам. И это, конечно, предмет для разговора. Мы обсудили это сейчас в тренерской с коллегами.

Вернемся к тому стилю, который нам приносит успех. Главное здесь – не критика, а правильный подход к тем элементам игры, которые мы сегодня немножко упустили.

Это, может быть, связано с тем, с чего мы начали разговор – про игровой ритм. Те четыре дня, которые мы не играли, они тоже могут влиять на те вещи, которые мы сегодня не увидели, и ребята не продемонстрировали, – сказал главный тренер « ».