Кудашов о том, ожидал ли броска от Коновалова: «Ожидал, он стоял прямо по направлению к воротам. Показалось, что Илья умышленно это делал»
Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Торпедо» со счетом 6:4.
– Хорошая, интересная игра. Мне понравилось обилие моментов как с одной, так и с другой стороны. Хорошие голы забили и в принципе нормально сыграли. Я доволен, забираем два очка, едем домой.
– Предыдущие три игры складывались по другому сценарию, почему, на ваш взгляд, именно матч с «Торпедо» получился таким по накалу и развитию сюжета?
– Обе команды хотели выиграть, поэтому и был накал такой. Прошлая игра, кстати, была похожа на эту тоже, но мы не смогли реализовать моменты. Сегодня получилось.
– В конце матча игроки осторожничали, когда выводили шайбу из зоны, при этом у соперника были пустые ворота, а Илья Коновалов не стал осторожничать и бросил. Не дрогнуло, что может быть проброс?
– Что значит осторожно выходили из зоны?
– Всегда есть желание бросить по пустым воротам, но при этом есть опасность проброса.
– Так счет-то какой был?
– 5:2.
– Так чего бояться-то?
– Многие игроки выбрасывают по борту, не бросают по воротам из своей зоны.
– Каждый игрок понимает, что есть линии, есть те, кто перехватывает. Коновалов стоял прямо по направлению к воротам, вот он по ним и бросил. Сейчас все вратари хорошо клюшками играют.
– Ожидали, что он примет такое решение?
– Ожидал, у него шайба была. Как мне показалось, борта были перекрыты. Мне показалось, что он умышленно это делал, а не случайно.
– В вашей тренерской карьере вратари, наверное, еще не забивали.
– Не было, наверное, ни разу, но на ум приходит Шестеркин. Он хорошо клюшкой играл в СКА. Больше не помню. Может быть и забивали, – сказал главный тренер московского «Динамо».
АААААААА! Гол вратаря «Динамо» – броском через всю площадку!
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