Кудашов о том, ожидал ли броска от Коновалова: «Ожидал, он стоял прямо по направлению к воротам. Показалось, что Илья умышленно это делал»

прокомментировал победу над « » со счетом 6:4.

– Хорошая, интересная игра. Мне понравилось обилие моментов как с одной, так и с другой стороны. Хорошие голы забили и в принципе нормально сыграли. Я доволен, забираем два очка, едем домой.

– Предыдущие три игры складывались по другому сценарию, почему, на ваш взгляд, именно матч с «Торпедо» получился таким по накалу и развитию сюжета?

– Обе команды хотели выиграть, поэтому и был накал такой. Прошлая игра, кстати, была похожа на эту тоже, но мы не смогли реализовать моменты. Сегодня получилось.

– В конце матча игроки осторожничали, когда выводили шайбу из зоны, при этом у соперника были пустые ворота, а не стал осторожничать и бросил. Не дрогнуло, что может быть проброс?

– Что значит осторожно выходили из зоны?

– Всегда есть желание бросить по пустым воротам, но при этом есть опасность проброса.

– Так счет-то какой был?

– 5:2.

– Так чего бояться-то?

– Многие игроки выбрасывают по борту, не бросают по воротам из своей зоны.

– Каждый игрок понимает, что есть линии, есть те, кто перехватывает. Коновалов стоял прямо по направлению к воротам, вот он по ним и бросил. Сейчас все вратари хорошо клюшками играют.

– Ожидали, что он примет такое решение?

– Ожидал, у него шайба была. Как мне показалось, борта были перекрыты. Мне показалось, что он умышленно это делал, а не случайно.

– В вашей тренерской карьере вратари, наверное, еще не забивали.

– Не было, наверное, ни разу, но на ум приходит Шестеркин. Он хорошо клюшкой играл в СКА. Больше не помню. Может быть и забивали, – сказал главный тренер московского « ».

АААААААА! Гол вратаря «Динамо» – броском через всю площадку!