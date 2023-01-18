Ротенберг о 80-летии прорыва блокады Ленинграда: «Для меня память о мужестве города священна. Мы гордимся подвигом»
Роман Ротенберг высказался о годовщине прорыва блокады Ленинграда.
«Ровно 80 лет назад – 18 января 1943 года – войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились юго-западнее Шлиссельбурга и прорвали блокаду Ленинграда. Через год – 27 января 1944-го – город был полностью освобожден от фашистской осады.
Как для любого коренного ленинградца, для меня память о мужестве города священна. В эти январские дни мы всегда вспоминаем о героических защитниках Ленинграда, которые сражались на протяжении 900 дней и ночей, но так и не позволили врагу войти в город.
Каждый год наша команда надевает в январе форму «Ленинград», каждый год мы вместе вспоминаем о тех трагических временах.
Защитники и жители блокадного города, мы помним о вашем подвиге и гордимся им!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.
А что касаетмя столовой Смольного - так там не голодали, Жданову и его окружению продукты доставляли воздушными спецрейсами.
Я вообще о знатоках военной тактике и истории которые обижают на данном сайте
Я могу его критиковать в плане игры, но здесь совсем другой случай.
И да, историю я знаю. Сталин предлагал мирно отодвинуть границу в обмен на часть Карелии, но случилось как случилось.
Так что нехрен приписываться к чужим заслугам. Мне нравится, как они любят приписать заслуги СССР себе, но при этом на каждом шагу хаят его
Вылезают историки из разряда а я такой умный я знаю больше чем вы
Просто промолчите лучше, чем писать помойную грязь
Академик Лихачëв вспоминал, как его вызвали в Смольный для инструкции как написать статью. Машину не прислали, и вот он пешком через весь город с Васильевского (жил в Пушкинском Доме) голодный и слабый шëл в Смольный и обратно. Проходил мимо столовой Смольного, такие запахи, но ему даже тарелку супа не налили.