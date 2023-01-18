Ротенберг о 80-летии прорыва блокады Ленинграда: «Для меня память о мужестве города священна. Мы гордимся подвигом»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг история Хоккей

Роман Ротенберг высказался о годовщине прорыва блокады Ленинграда.

«Ровно 80 лет назад – 18 января 1943 года – войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились юго-западнее Шлиссельбурга и прорвали блокаду Ленинграда. Через год – 27 января 1944-го – город был полностью освобожден от фашистской осады.

Как для любого коренного ленинградца, для меня память о мужестве города священна. В эти январские дни мы всегда вспоминаем о героических защитниках Ленинграда, которые сражались на протяжении 900 дней и ночей, но так и не позволили врагу войти в город.

Каждый год наша команда надевает в январе форму «Ленинград», каждый год мы вместе вспоминаем о тех трагических временах.

Защитники и жители блокадного города, мы помним о вашем подвиге и гордимся им!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Классный руководитель
Фу, фу, фу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
Ответ Verhovn
А что плохого если он отметил эту дату? Тебе-то что?
Плохо не то, что он отмечает эту дату, а твоя похвала Ротенбергу, за то, что он отметил эту дату.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Ответ Verhovn
Ну, значит ты в состоянии понять, что люди были в таком состоянии, когда не только тарелку супа не нальют, а были и случаи канибализма. Когда народ варил ремни и клей мешал с опилками чтобы хоть что-то упало в желудок. Просто нужно это понимать. Все тогда были на грани. На самом деле всё это за гранью. Но, выстоили. Но, вот так было. У меня тоже были источники, я мелкий был,но всё помню, все рассказы.
Хороший писатель В. В. Конецкий, сам переживший блокаду немного писал об этом страшном периоде в жизни города. Немного потому-что в то время не особливо приветствовалась правда. Он писал что когда умирали дети, маленькие трупики не хоронили, а прятали, чтобы какое-то время пользоваться их продкарточками. Если будет известно о смерти, то карточки становились недействительны.
А что касаетмя столовой Смольного - так там не голодали, Жданову и его окружению продукты доставляли воздушными спецрейсами.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Жердин
Ответ Iuasamotu
Этот тупиковый Ленинград и немцам был не нужен и советам. Из-за чего страдали простые люди, которые попали в капкан.
Что ты вообще знаешь о Ленинграде, чтобы писать подобную ересь? И ещё, учи историю, прежде чем варежку открывать. Гитлер мечтал стереть с лица земли этот город, только вот не удалось.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Романов
Ответ Anton Ilchenko
А кто и что не правильно написал? Он гражданин Финляндии. Его страна блокировала Ленинград с севера. Летом 1941 года финская армия, воспользовавшись удачным моментом отвлечения основных сил РККА, вернула территории, потерянные в Советско-финской войне и продолжила наступление, добравшись до Онежского озера и блокировав Ленинград с севера. Так что нехрен приписываться к чужим заслугам. Мне нравится, как они любят приписать заслуги СССР себе, но при этом на каждом шагу хаят его
Да причем здесь этот
Я вообще о знатоках военной тактике и истории которые обижают на данном сайте
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
Ответ Anton Ilchenko
А кто и что не правильно написал? Он гражданин Финляндии. Его страна блокировала Ленинград с севера. Летом 1941 года финская армия, воспользовавшись удачным моментом отвлечения основных сил РККА, вернула территории, потерянные в Советско-финской войне и продолжила наступление, добравшись до Онежского озера и блокировав Ленинград с севера. Так что нехрен приписываться к чужим заслугам. Мне нравится, как они любят приписать заслуги СССР себе, но при этом на каждом шагу хаят его
Давайте его распнëм, что он финн. По-моему, он больше русский, чем те, кто здесь высказывается.
Я могу его критиковать в плане игры, но здесь совсем другой случай.
И да, историю я знаю. Сталин предлагал мирно отодвинуть границу в обмен на часть Карелии, но случилось как случилось.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BigHead
Люблю читать комменты про Ротенберга. Всегда и про Финляндию напишут, хотя он в Ленинграде родился, и про отца, и про воровство, про кооператив Озеро припомнят, но будут тактично обходить одного человека - того, с кем удачно спаринговался Ротен-старший много лет назад в секции дзюдо и благодаря которому это сейчас одно из самых богатых семейств России. Гнев русского народа он такой)
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lionel Van Damme
память позора и очередного предательства своего народа
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anton Ilchenko
Ответ Александр Романов
Каждый год одно и тоже Вылезают историки из разряда а я такой умный я знаю больше чем вы Просто промолчите лучше, чем писать помойную грязь
А кто и что не правильно написал? Он гражданин Финляндии. Его страна блокировала Ленинград с севера. Летом 1941 года финская армия, воспользовавшись удачным моментом отвлечения основных сил РККА, вернула территории, потерянные в Советско-финской войне и продолжила наступление, добравшись до Онежского озера и блокировав Ленинград с севера.

Так что нехрен приписываться к чужим заслугам. Мне нравится, как они любят приписать заслуги СССР себе, но при этом на каждом шагу хаят его
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
Ответ Melnikov1968
День особый. А при чем здесь Ротенберг?
А что плохого если он отметил эту дату? Тебе-то что?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
Ответ Назар Игорь
У меня в блокадном Ленинграде умерли от голода несколько членов семьи - обе бабушки и сестра мамы. Какое на *** мужество, люди брошенные на медленную смерть отчаянно пытались выжить. Это мало кому удалось. Академик Лихачëв вспоминал, как его вызвали в Смольный для инструкции как написать статью. Машину не прислали, и вот он пешком через весь город с Васильевского (жил в Пушкинском Доме) голодный и слабый шëл в Смольный и обратно. Проходил мимо столовой Смольного, такие запахи, но ему даже тарелку супа не налили.
Ну, значит ты в состоянии понять, что люди были в таком состоянии, когда не только тарелку супа не нальют, а были и случаи канибализма. Когда народ варил ремни и клей мешал с опилками чтобы хоть что-то упало в желудок. Просто нужно это понимать. Все тогда были на грани. На самом деле всё это за гранью. Но, выстоили. Но, вот так было. У меня тоже были источники, я мелкий был,но всё помню, все рассказы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
Ответ Verhovn
Сегодня в Питере день особый в этом смысле. А Роману - респект 👍
День особый. А при чем здесь Ротенберг?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
Из Ротенберга патриот, как из собачьего хвоста сито.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мистер_Жук
Вы и ваша шайка все похерили, все усилия, все жертвы русского народа.
+30
-5
+25
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
Комментарий скрыт
+1
-11
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Романов
Каждый год одно и тоже
Вылезают историки из разряда а я такой умный я знаю больше чем вы
Просто промолчите лучше, чем писать помойную грязь
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Романов
Ответ Lanc
Рoмaн, твoя cтрaна учacтвовала в oргaнизации блoкaды Лeнингрaда с сeвeрной cтoроны.
Комментарий скрыт
+1
-12
-11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
У меня в блокадном Ленинграде умерли от голода несколько членов семьи - обе бабушки и сестра мамы. Какое на *** мужество, люди брошенные на медленную смерть отчаянно пытались выжить. Это мало кому удалось.
Академик Лихачëв вспоминал, как его вызвали в Смольный для инструкции как написать статью. Машину не прислали, и вот он пешком через весь город с Васильевского (жил в Пушкинском Доме) голодный и слабый шëл в Смольный и обратно. Проходил мимо столовой Смольного, такие запахи, но ему даже тарелку супа не налили.
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Этот тупиковый Ленинград и немцам был не нужен и советам. Из-за чего страдали простые люди, которые попали в капкан.
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mohnatiy
Этот финский парень считает себя коренным ленинградцем?
+31
-3
+28
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lanc
Рoмaн, твoя cтрaна учacтвовала в oргaнизации блoкaды Лeнингрaда с сeвeрной cтoроны.
+71
-4
+67
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данила
Помним , гордимся !
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий