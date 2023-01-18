Ротенберг о 80-летии прорыва блокады Ленинграда: «Для меня память о мужестве города священна. Мы гордимся подвигом»

высказался о годовщине прорыва блокады Ленинграда.

«Ровно 80 лет назад – 18 января 1943 года – войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились юго-западнее Шлиссельбурга и прорвали блокаду Ленинграда. Через год – 27 января 1944-го – город был полностью освобожден от фашистской осады.

Как для любого коренного ленинградца, для меня память о мужестве города священна. В эти январские дни мы всегда вспоминаем о героических защитниках Ленинграда, которые сражались на протяжении 900 дней и ночей, но так и не позволили врагу войти в город.

Каждый год наша команда надевает в январе форму «Ленинград», каждый год мы вместе вспоминаем о тех трагических временах.

Защитники и жители блокадного города, мы помним о вашем подвиге и гордимся им!» – написал главный тренер и первый вице-президент Федерации хоккея России.