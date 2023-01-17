Роман Ротенберг: «Прорыв блокады Ленинграда, 80 лет! Мы помним!»

Роман Ротенберг высказался о 80-летии прорыва блокады Ленинграда.

«Мы помним! Прорыв блокады Ленинграда, 80 лет!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.

Блокада Ленинграда немецкими войсками и их союзниками, начавшаяся 8 сентября 1941 года, была прорвана 18 января 1943 года. 27 января 1944 года город был полностью освобожден от блокады.