Роман Ротенберг: «Прорыв блокады Ленинграда, 80 лет! Мы помним!»

Теги СКА ФХР КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о 80-летии прорыва блокады Ленинграда.

«Мы помним! Прорыв блокады Ленинграда, 80 лет!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.

Блокада Ленинграда немецкими войсками и их союзниками, начавшаяся 8 сентября 1941 года, была прорвана 18 января 1943 года. 27 января 1944 года город был полностью освобожден от блокады.

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22 комментария

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Juriy_FCZ
Какое вообще отношение ты имеешь к этому?🤡
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вовочка6762
Что помнит этот еврей вонючий, который обокрал весь Ленинград ?
Рома́н Бори́сович Ротенбе́рг (род. 7 апреля 1981, Ленинград) — финский, британский и российский предприниматель, менеджер, спортивный функционер.
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Alex1104
Ответ IrbIS
у местных другие ориентиры и даты, годовщины прорыва блокады Верхнего Ларса они вспомнят а вот Ленинград и его прорыв для них такая же фантастика как Аватар
Минимум половина - собиратели польской клубники. Их так и воспитали, обучили.
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Ноу Нейм
Не черта вы не помните, развязали войну, нищее население, сами в Монако кристалл пьют
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IrbIS
у местных другие ориентиры и даты,
годовщины прорыва блокады Верхнего Ларса они вспомнят
а вот Ленинград и его прорыв для них такая же фантастика как Аватар
+4
-6
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D-eisler@yandex.ru
Ответ tam005
Если бы они помнили, сейчас бы не было этого говна.
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Alex1104
И модератору совет: быть внимательней к комментариям под этой новостью. Если что не так - спортс огребёт по полной программе.
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D-eisler@yandex.ru
Ответ encaro_one
Плохо помните, раз и в 2023 году уничтожение гражданской инфраструктуры осуществляется для создания невыносимых условий бытия и "сдачи".
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Alex1104
Мы помним.
И не забудем. И детей воспитаем, чтобы помнили.
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Метко Разметко
Ответ portvein-psih
Что ты помнишь, дорогой? Посмотри как ветераны живут (если кто живой остался) или труженики тыла и оцени сам себя насколько и что помнишь.
Не знаю как в вашем городе, но в Питере ветераны-блокадники живут очень даже не плохо.
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Антон Александров
Помнит и повторяет. Вот уже год.
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Sergei Zaika
Забыл ещё сказать: "Можем повторить"
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ДМ-1чемпион
Вечная память нашим героям Великой отечественной войны победившим нацизм!
Мы помним!
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hett
Роману лучше помнить день образования израеля
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tam005
Если бы они помнили, сейчас бы не было этого говна.
+25
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encaro_one
Плохо помните, раз и в 2023 году уничтожение гражданской инфраструктуры осуществляется для создания невыносимых условий бытия и "сдачи".
+36
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KozlikX
Ответ Seventh
Помнит что 80 лет. В современных реалиях больше не требуется
Точно, главное помнить и бухать 9 мая , ах да, ещё деньги с салютов за сотни миллионов распиливать)
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Seventh
Ответ portvein-psih
Что ты помнишь, дорогой? Посмотри как ветераны живут (если кто живой остался) или труженики тыла и оцени сам себя насколько и что помнишь.
Помнит что 80 лет. В современных реалиях больше не требуется
+13
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GreenUfa
Очевидец
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Стэн Смит
Финскую войну лучше вспомни...
+3
-5
-2
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portvein-psih
Что ты помнишь, дорогой? Посмотри как ветераны живут (если кто живой остался) или труженики тыла и оцени сам себя насколько и что помнишь.
+58
-6
+52
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ZamoRano
Малоукры говорят, что не было никакой блокады, это злой Сталин людей спецом голодом морил🤷
+4
-10
-6
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