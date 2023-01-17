Тертышный о том, что «Трактор» может выйти на лидеров Востока в плей-офф: «Даже хорошо, если сразу в пекло. Было бы здорово»

высказался о шансах «Трактора» выйти в плей-офф.

На данный момент команда занимает восьмое место в таблице Востока.

– Говорят, если «Трактор» не попадает в плей-офф, это будет катастрофа для города.

– Все переживают и хотят, чтобы «Трактор» попал в плей-офф. Мы это тоже хотим.

Катастрофа будет или нет, пока говорить не стоит. Регулярный чемпионат еще идет, команда находится в зоне плей-офф и, дай бог, чтобы там держалась.

– Только с большой долей вероятности вы попадаете на кого-то из лидеров Востока – «Автомобилист» или «Металлург».

– Что с « », что с « » очень интересные матчи. Когда соперник – играющая команда, он сам играет и другим дает. Даже хорошо, если сразу в пекло. Было бы здорово, – сказал нападающий « ».