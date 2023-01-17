Тертышный о том, что «Трактор» может выйти на лидеров Востока в плей-офф: «Даже хорошо, если сразу в пекло. Было бы здорово»

Теги Металлург Мг Трактор Автомобилист КХЛ Никита Тертышный Хоккей

Никита Тертышный высказался о шансах «Трактора» выйти в плей-офф. 

На данный момент команда занимает восьмое место в таблице Востока.

– Говорят, если «Трактор» не попадает в плей-офф, это будет катастрофа для города.

– Все переживают и хотят, чтобы «Трактор» попал в плей-офф. Мы это тоже хотим.

Катастрофа будет или нет, пока говорить не стоит. Регулярный чемпионат еще идет, команда находится в зоне плей-офф и, дай бог, чтобы там держалась.

– Только с большой долей вероятности вы попадаете на кого-то из лидеров Востока – «Автомобилист» или «Металлург».

– Что с «Автомобилистом», что с «Металлургом» очень интересные матчи. Когда соперник – играющая команда, он сам играет и другим дает. Даже хорошо, если сразу в пекло. Было бы здорово, – сказал нападающий «Трактора».

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2 комментария

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Андрей174_
Есть очень большие сомнение что Авто что Ммг пройдут Трактор, будет заруба 100% Прошло то время когда говорили а тут всё понятно, на востоке по крайней мере точно!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ftw2002@yandex.ru
Конечно здорово - отпуск дольше получится)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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