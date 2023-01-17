Роберт Хэмилтон: «Трактор» сделал хороший шаг для того, чтобы попасть в плей-офф. Мы стали больше следовать системе и уделять внимание деталям»

Роберт Хэмилтон прокомментировал выступление «Трактора» в последних матчах.

– Как оцените выезд и в чем секрет преображения команды в последних матчах?

– «Трактор» хорошо провел выезд. Все в команде сейчас работают как единое целое. Мы стали больше следовать системе и уделять внимание деталям. В итоге все оборачивается в голы и победы. Мы сделали хороший шаг для того, чтобы попасть в плей-офф.

– Все в «Тракторе» говорят, что команда будет в плей-офф. У вас тоже есть такая уверенность?

– Несомненно. У нас стало получаться создавать много моментов и забивать больше голов. Каждая победа, каждое очко приближает нас к цели. Все знают наш дедлайн – 26 февраля, день последнего матча регулярного чемпионата.

– Вы тоже чувствуете себя увереннее в ?

– Ребята и тренеры в команде помогают мне во всем, поэтому мне легко адаптироваться в КХЛ. Я получаю удовольствие от игры здесь, и мне нравится открывать новые для себя арены.

– И какое у вас осталось впечатление от посещения Ярославля и Москвы?

– Арена и условия для игры в Ярославле просто великолепные. А Москва – очень красивый город, известный во всем мире. Всегда интересно сюда приехать. Так что я действительно наслаждаюсь выездными матчами.

– Смогли посетить какие-то достопримечательности?

– Я собирался увидеть Красную площадь и Кремль, когда было свободное время. Однако мне пришлось ехать в аэропорт, потому что наконец пришли мои клюшки. Они больше месяца ехали из Канады. После приезда в Россию я получил мои вещи, экипировку, но не клюшки, которые пришлось долго искать. Поэтому, надеюсь, что в следующую поездку мне все же удастся прогуляться по Москве.

– Какими клюшками вы тогда играете все это время?

– Мне выдали клюшки из запасов Сергея Телегина, – сказал защитник « ».