Савин о генменеджере «Трактора»: «Пока ни с кем не договорились. Думаю, в течение недели-двух назначение состоится»

Генеральный директор « » высказался о поиске генменеджера для клуба.

– Правда, что вы договорились с генеральным менеджером и им будет ?

– Нет, мы пока ни с кем не договорились. Я уже читал эту информацию в прессе, но говорить об этом преждевременно. Но могу подтвердить, что работу по кандидатам мы активно ведем.

– Есть ли среди кандидатов Игорь Варицкий?

– Мне бы не хотелось конкретизировать это все. Я не считаю корректным называть фамилии. В любом случае будет выбран один человек, поэтому ждем.

– То, что вы не назначили генерального менеджера до дедлайна, можно считать проблемой?

– Нет, это не было проблемой. Мы считаем, что новый генеральный менеджер должен быть утвержден сейчас, чтобы формировать команду уже на следующий сезон, активно участвовать на трансферном рынке. Не секрет, что все уже ведут переговоры, в первую очередь со своими игроками, и, конечно, генеральный менеджер должен включиться в эту работу.

– Вы можете назвать конкретную дату?

– Конкретную дату не могу назвать, но думаю, что в течение недели-двух это назначение состоится, – сказал .