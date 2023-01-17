Александр Рыков о драфте НХЛ: «Надеюсь, меня выберут в первом или втором раунде. Мне постоянно звонят скауты»
Александр Рыков надеется, что его выберут в первом или втором раунде драфта НХЛ-2023.
«Надеюсь, что меня выберут в первом или во втором раунде драфта. Я на саму церемонию собираюсь. А в Америку могу поехать играть только через два года.
Мне постоянно звонят скауты клубов НХЛ, но пока задают обычные вопросы: рост, вес, чем занимаются родители», – сказал 17-летний нападающий «Трактора».
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