Маганов о турнире среди исламских стран: «Наши связи должны укрепиться и сохраниться для будущего. Надеюсь, всем понравилось в Казани»

Наиль Маганов поделился впечатлениями от турнира по хоккею среди исламских стран в Казани.

«Турнир получился представительным. Надеюсь, что всем понравилось в Казани и у гостей остались только позитивные впечатления. Наши связи должны укрепиться и сохраниться для будущего.

Известно, что исламские страны в основном на юге. Мы единственные представители, которые так далеко забрались на север. Наверное, у нас хоккей получается чуть получше, чуть подальше, чем у других.

Мы в свою очередь постараемся быть открытыми, и программу спорта старались подобрать на основе тех запросов, которые мы получили», – сказал президент «Ак Барса» и Федерации хоккея Республики Татарстан.

В Казани подписали соглашение об учреждении Ассоциации развития хоккея исламских стран