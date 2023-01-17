Маганов о турнире среди исламских стран: «Наши связи должны укрепиться и сохраниться для будущего. Надеюсь, всем понравилось в Казани»

Теги Ак Барс КХЛ любительский хоккей Наиль Маганов религия Хоккей

Наиль Маганов поделился впечатлениями от турнира по хоккею среди исламских стран в Казани.

«Турнир получился представительным. Надеюсь, что всем понравилось в Казани и у гостей остались только позитивные впечатления. Наши связи должны укрепиться и сохраниться для будущего.

Известно, что исламские страны в основном на юге. Мы единственные представители, которые так далеко забрались на север. Наверное, у нас хоккей получается чуть получше, чуть подальше, чем у других. 

Мы в свою очередь постараемся быть открытыми, и программу спорта старались подобрать на основе тех запросов, которые мы получили», – сказал президент «Ак Барса» и Федерации хоккея Республики Татарстан.

В Казани подписали соглашение об учреждении Ассоциации развития хоккея исламских стран

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Волк16
Ответ Виталий Желтоусов
А выиграл кто?
чинуши! ну и исламская братва!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Волк16
развалили футбол, развалили хоккей, решили теперь по исламски денег воровать)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
А выиграл кто?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий