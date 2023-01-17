Суд утвердил взыскание с экс-банкира 25 млн долларов в пользу Радулова

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Суд утвердил взыскание с экс-банкира 25 млн долларов в пользу Александра Радулова

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая взыскала более 25 млн долларов с экс-бенефициара «Транснационального банка» Сергея Кононова, сообщает «Р-Спорт».

Апелляционный суд в отклонил жалобу Кононова на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Сообщается, что 14 апреля 2015 года, на следующий день после отзыва у «Транснационального банка» лицензии, Радулов и Кононов заключили договор, по условиям которого хоккеист «Ак Барса» обязался купить у банкира долю в ООО «Дисконт Центр XXI» стоимостью 4 млн рублей.

Кононов обязался в течение 3 лет выплатить Радулову по частям более 18,8 млн долларов. Банкир также должен был выплачивать ежегодно проценты на невыплаченную часть суммы из расчета 5% годовых. Позже стороны продлили действие соглашения на год и снизили процентную ставку до 3,5% годовых.

15 апреля 2015 года Радулов купил долю в ООО «Дисконт Центр XXI», и стороны заключили предварительный договор, по условиям которого хоккеист обязался до 15 апреля 2018 года продать компанию обратно Кононову в случае исполнения ответчиком принятого на себя денежного обязательства.

Кононов обязательства по соглашению не выполнил. В итоге суд первой инстанции взыскал с него в пользу Радулова более 18,8 млн долларов основного долга, более 2,6 млн долларов договорных процентов и более 3,6 млн долларов процентов за пользование чужими денежными средствами.

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4 комментария

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antistar-Z
Утвердить и взыскать - две большие разницы.
+3
0
+3
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Сибирский литовец
Ответ Пинающий Достоинства
А банкира однушка и прицеп Скиф из всего имущества?! :(
Лада Калина
+1
-1
0
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Рузаль Зиятдинов
Только вот большой вопрос,увидит ли Радулов эти деньги.
+2
-1
+1
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Пинающий Достоинства
А банкира однушка и прицеп Скиф из всего имущества?! :(
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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