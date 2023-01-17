В Казани подписали соглашение об учреждении Ассоциации развития хоккея исламских стран

Теги Ак Барс КХЛ чемпионат ОАЭ Федерация хоккея Казахстана Федерация хоккея Киргизии Федерация хоккея Турции любительский хоккей Наиль Маганов ТАСС Sports.ru - Казахстан Хоккей

В Казани подписали соглашение об образовании Ассоциации развития хоккея исламских стран.

Об этом сообщил вице-президент организации по Азии, президент Федерации хоккея Киргизии Анвар Оморканов.

«Сегодня было подписано соглашение об образовании Ассоциации развития хоккея исламских стран. Ее цель – развитие хоккея в исламских странах.

Вы все знаете, что в этих странах хоккей находится на начальном этапе развития и насчитывает от силы 10 лет. Нам есть чему поучиться у клуба «Ак Барс», команд из Татарстана, где большая история развития хоккея.

Мы недавно ездили на базу «Ак Барса» и были просто поражены, на каком уровне готовятся спортсмены. И для исламских стран это будет большим опытом для развития хоккея», – сказал Оморканов.

Президентом ассоциации избран глава «Ак Барса» и Федерации хоккея Республики Татарстан Наиль Маганов. 

Вице-президентом ассоциации в азиатском регионе стал Оморканов, вице-президентом в ближневосточном регионе – глава Федерации зимних видов спорта ОАЭ Хамел аль-Кубейси.

В состав Ассоциации развития хоккея исламских стран вошли федерации 13 стран: ОАЭ, Саудовской Аравии, Марокко, Алжира, Омана, Бахрейна, Ирана, Монголии, Туркмении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Турции, а также Федерация хоккея Республики Татарстан.

Штаб-квартира организации будет располагаться в Казани. 

В Казани пройдет турнир по хоккею среди исламских стран. Поучаствуют Бахрейн, ОАЭ, Марокко и Саудовская Аравия, будут и женские команды

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8 комментариев

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Ковид 07.10.52
Вот это международный турнирчик нас ожидает...кхл по сути сдох, нашли новый проект для растрат гассредств....
0
-1
-1
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Osik92
Ответ DrDro
Кому и для чего это всё нужно?
Распил
0
-3
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Osik92
Ответ banchik1
Понятное дело, что ни хоккей исламским странам, ни хоккей в исламских странах Татарстану, нафиг не сдались. А вот то, что самая большая исламская республика РФ начинает устанавливать горизонтальные связи с исламскими странами по максимально широкому кругу вопросов, казалось бы, предельно далеких от политики, звоночек крайне громкий и много о чем говорящий умеющим анализировать людям. Задуматься тут точно есть над чем.
Ну в Татарстане не все мусульмане тем более верующие не надо преувеличивать... В Дагестане больше мусульман
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oleg m
Ответ banchik1
Понятное дело, что ни хоккей исламским странам, ни хоккей в исламских странах Татарстану, нафиг не сдались. А вот то, что самая большая исламская республика РФ начинает устанавливать горизонтальные связи с исламскими странами по максимально широкому кругу вопросов, казалось бы, предельно далеких от политики, звоночек крайне громкий и много о чем говорящий умеющим анализировать людям. Задуматься тут точно есть над чем.
Хоккейные батальоны из исламских стран уже готовятся к будущему турниру в Татарстане (и других регионах).
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maks44
Ну вот! А говорили, что нам играть не с кем.
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OldRedWhite
Ну наконец-то !
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banchik1
Понятное дело, что ни хоккей исламским странам, ни хоккей в исламских странах Татарстану, нафиг не сдались. А вот то, что самая большая исламская республика РФ начинает устанавливать горизонтальные связи с исламскими странами по максимально широкому кругу вопросов, казалось бы, предельно далеких от политики, звоночек крайне громкий и много о чем говорящий умеющим анализировать людям. Задуматься тут точно есть над чем.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DrDro
Кому и для чего это всё нужно?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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