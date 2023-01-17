В Казани подписали соглашение об учреждении Ассоциации развития хоккея исламских стран

В Казани подписали соглашение об образовании Ассоциации развития хоккея исламских стран.

Об этом сообщил вице-президент организации по Азии, президент Федерации хоккея Киргизии Анвар Оморканов.

«Сегодня было подписано соглашение об образовании Ассоциации развития хоккея исламских стран. Ее цель – развитие хоккея в исламских странах.

Вы все знаете, что в этих странах хоккей находится на начальном этапе развития и насчитывает от силы 10 лет. Нам есть чему поучиться у клуба « », команд из Татарстана, где большая история развития хоккея.

Мы недавно ездили на базу «Ак Барса» и были просто поражены, на каком уровне готовятся спортсмены. И для исламских стран это будет большим опытом для развития хоккея», – сказал Оморканов.

Президентом ассоциации избран глава «Ак Барса» и Федерации хоккея Республики Татарстан Наиль Маганов.

Вице-президентом ассоциации в азиатском регионе стал Оморканов, вице-президентом в ближневосточном регионе – глава Федерации зимних видов спорта ОАЭ Хамел аль-Кубейси.

В состав Ассоциации развития хоккея исламских стран вошли федерации 13 стран: ОАЭ, Саудовской Аравии, Марокко, Алжира, Омана, Бахрейна, Ирана, Монголии, Туркмении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Турции, а также Федерация хоккея Республики Татарстан.

Штаб-квартира организации будет располагаться в Казани.

В Казани пройдет турнир по хоккею среди исламских стран. Поучаствуют Бахрейн, ОАЭ, Марокко и Саудовская Аравия, будут и женские команды