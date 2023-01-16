Билялетдинов про активность Радулова на скамейке «Ак Барса»: «Внешне это может выглядеть не очень, но он старается помочь словами»

высказался после победы над « » (2:1 Б) в серии буллитов.

– Сложная была игра для нас. Соперник очень здорово вел оборону, нам постоянно приходилось ее преодолевать. Не хватало остроты. Мы очень мало бросали, особенно в первые два периода.

В третьем прибавили немножко в агрессии, стали обострять, и все же период был неплохим. Победа нужная, я доволен ребятами, что смогли вытащить эту игру.

– Леонид Тамбиев назвал свою команду противной. Потому вам было сложно?

– Постоянно преодолевать оборону на самом деле сложно. И прессинга особого не было от них, они выстраивались в нейтральной зоне, а мы ошибались там очень много при входе.

В передачах мы ошибались, потому что они создавали плотность. Но нужно учиться играть против таких соперников.

– часто попадает в кадр, когда что-то высказывает игрокам на скамейке. Насколько сильно это вам помогает, есть ли у него задатки тренера?

– Может быть, некоторым кажется, что он бывает чрезмерно агрессивным.

Но он старается помочь словами игрокам. Внешне это может выглядеть не очень, но на самом деле он мне очень помогает, – сказал главный тренер « ».