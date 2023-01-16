Павел Буре: «Оджик – уникальный игрок, которого все любили. Настоящий друг, не жалел себя ради партнеров, помогал им»

высказался о смерти бывшего партнера по команде Джино Оджика.

Бывший тафгай «Ванкувера» скончался в возрасте 52 лет, причиной смерти стал сердечный приступ. В 2014 году у бывшего игрока была диагностирована неизлечимая болезнь – амилоидоз (нарушение белкового обмена). Ее следствием являются аномальные белковые отложения в сердце.

«Уход Джино – огромная потеря! Для меня лично, для «Ванкувера», для всего хоккейного мира. Это был уникальный игрок, которого все любили. Но в первую очередь он был настоящим другом. Моим настоящим другом...

52 года – это очень молодой человек.

Джино – самоотверженный, всегда готовый прийти на помощь на льду. Он не жалел себя ради партнеров, помогал им, защищал парней из своей команды. Он был тафгаем – это очень тяжелая хоккейная работа.

Но точно таким же он был в жизни. Всегда помогал друзьям. Джино был очень дружелюбным, веселым, любил жизнь. Огромная потеря», – сказал бывший нападающий « ».