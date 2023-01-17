Павел Буре: «Со спортивной точки зрения никому не нравится, что Россия не играет в турнирах»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею молодежная сборная России НХЛ Павел Буре Кубок мира ЧМ по хоккею Матч ТВ Люк Тардиф Хоккей

Павел Буре высказался касательно отстранения России от международных турниров.

– Как думаете, НХЛ перенесла на год Кубок мира, потому что не хочет проводить этот турнир без нашей страны?

– Я понимаю, что пытается сделать НХЛ. Они хотят показать всему миру настоящий хоккей, который был, когда мы участвовали в Олимпиадах с игроками НХЛ. Чтобы это была альтернатива чемпионата мира по футболу, в котором участвуют все лучшие.

А без русских этого не сделаешь. Мы всегда играли на самом высоком уровне, считались одними из главных фаворитов. И если в сентябре 2025 года возродится Кубок мира – или когда там его хотят провести, то сборная России может собрать очень мощную команду. Просто посмотрите на имена.

– Президент ИИХФ Люк Тардиф говорит, что в мае на конгрессе будет вновь поднят вопрос России, возвращать ли нас с белорусами на чемпионаты мира. Как вы думаете, чего нам ждать?

– У меня пока нет такой информации, и я не слышал, чтобы они выносили этот вопрос на повестку. По крайней мере, мне этого Тардиф не сообщал.

Но со спортивной точки зрения никому не нравится, что Россия не играет в турнирах – это все понимают. Сейчас уже другая ситуация, поэтому будем надеяться, что… В конечном итоге, естественно, сборная России будет снова играть на чемпионатах мира. Вопрос – когда, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andreir888
Думаю, спортивная составляющая в этой истории не является приоритетной, надо быть реалистами
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий