Павел Буре: «Со спортивной точки зрения никому не нравится, что Россия не играет в турнирах»

Павел Буре высказался касательно отстранения России от международных турниров.

– Как думаете, НХЛ перенесла на год Кубок мира, потому что не хочет проводить этот турнир без нашей страны?

– Я понимаю, что пытается сделать НХЛ. Они хотят показать всему миру настоящий хоккей, который был, когда мы участвовали в Олимпиадах с игроками НХЛ. Чтобы это была альтернатива чемпионата мира по футболу, в котором участвуют все лучшие.

А без русских этого не сделаешь. Мы всегда играли на самом высоком уровне, считались одними из главных фаворитов. И если в сентябре 2025 года возродится Кубок мира – или когда там его хотят провести, то сборная России может собрать очень мощную команду. Просто посмотрите на имена.

– Президент ИИХФ Люк Тардиф говорит, что в мае на конгрессе будет вновь поднят вопрос России, возвращать ли нас с белорусами на чемпионаты мира. Как вы думаете, чего нам ждать?

– У меня пока нет такой информации, и я не слышал, чтобы они выносили этот вопрос на повестку. По крайней мере, мне этого Тардиф не сообщал.

Но со спортивной точки зрения никому не нравится, что Россия не играет в турнирах – это все понимают. Сейчас уже другая ситуация, поэтому будем надеяться, что… В конечном итоге, естественно, сборная России будет снова играть на чемпионатах мира. Вопрос – когда, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам.