Андрей Назаров: «Оджик считался любимцем всех женщин Канады. Это был великолепный боец со стальным кулаком, он стал личным охранником Буре, по сути»

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Андрей Назаров отреагировал на новость о смерти Джино Оджика.

Бывший тафгай «Ванкувера» скончался в возрасте 52 лет, причиной смерти стал сердечный приступ. В 2014 году у бывшего игрока НХЛ была диагностирована неизлечимая болезнь – амилоидоз (нарушение белкового обмена). Ее следствием являются аномальные белковые отложения в сердце. 

«Конечно, я знал Джино Оджика. Это был великолепный канадский боец с сильным ударом и стальным кулаком. По сути, Джино стал личным охранником у моего хорошего товарища Паши Буре, защищал его на льду. Оджик считался любимцем всех женщин Канады на тот период.

Помню одну историю. Мой «Сан-Хосе», за который я тогда выступал, крупно выигрывал у «Ванкувера». По идее, Джино должен был срубить с меня «шапку», но, на мою удачу, наши с ним смены тогда не пересеклись. Оджик был уже профессиональным и опытным бойцом, а я совсем молодым парнем. К бою на тот момент я был не готов. После игры мы тепло пообщались с Джино и Пашей, посмеялись.

Что еще могу сказать про Оджика? Веселый и классный парень, один из лучших тафгаев 90-х, когда в НХЛ, по сути, официально существовал институт тафгаев. Со своей харизмой и запоминающимся поведением. Жаль, что такие люди уходят, приношу свои соболезнования», – сказал бывший тренер «Сочи».

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1 комментарий

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Назар Игорь
Ещë интересный факт из истории тафгаев. Крис Саймон индеец племени чиппева. Когда его клуб Вашингтон приезжал на игры в город близ которого были поселения этого племени, Саймон приобретал пару десятков билетов для земляков чтобы они полюбовались как он избивает кого-то из противников.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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