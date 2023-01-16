Защитник «Трактора» Карпухин дисквалифицирован на 1 матч по итогам драки в игре с «Витязем»

Теги Витязь Трактор дисквалификации КХЛ Барыс Илья Карпухин Никита Гончаров Хоккей

Защитник «Трактора» Илья Карпухин дисквалифицирован на один матч. 

Защитник челябинского клуба подрался с нападающим Никитой Гончаровым во время матча с «Витязем» (3:4 Б). 

«В соответствии с п. 4.4.3 Дисциплинарного регламента КХЛ игрок, наказанный вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут), если он наказан в матче по п. 3.1 (драка), а в предшествующих матчах был наказан по п. 3.4 (признан зачинщиком в драке), 3.6 (признан зачинщиком в драке в последние пять минут или в дополнительное время), 3.7 (признан агрессором в драке), 3.8 (признан одновременно зачинщиком и агрессором в драке), получает один матч дисквалификации и индивидуальный штраф.

Таким образом, защитник «Трактора» Илья Карпухин оштрафован и пропустит ближайшую игру своей команды», – говорится в сообщении на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.

Следующий матч «Трактор» проведет 19 января – челябинцы встретятся с «Барысом». 

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3 комментария

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marshal .masha
Ответ Владимир
Ужас какой!!! Ну подрались и подрались.. Всё по-честному!!
За повторные драки дают дисквалификации, значит не первый раз в этом сезоне дерётся
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Х
Как всегда — вовремя.👏🏻
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир
Ужас какой!!! Ну подрались и подрались.. Всё по-честному!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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