Гендиректор «Трактора» о Шумакове: «Я рассчитывал, что у него будет бешеная мотивация, что он будет вести за собой команду. Этого не было, к сожалению»

Теги Трактор Иван Савин КХЛ Сергей Шумаков Спорт-Экспресс Хоккей

Генеральный директор «Трактора» рассказал о причинах ухода Сергея Шумакова

– Расскажите правду про Шумакова. Почему расстались с ним? Зачем подписывали?

– Подписывали мы в первую очередь потенциально сильного игрока. Я не думаю, что кто-то сомневается в том, что Сергей обладает мастерством хорошего уровня, но не сложилось.

По прошествии времени я думаю, что ему нужно себе вопросы задавать. Я очень хорошо отнесся к тому, что его подписало минское «Динамо». Я лично рассчитывал, что у него будет бешеная мотивация, что он будет, несмотря ни на что, вести за собой команду, так как у нас с ним цели совпадают. И вот этой мотивации и заряженности на каждый матч, к сожалению, не было, но это мое субъективное мнение.

Конечно, ему было тяжело без предсезонной подготовки, он вливался в новый коллектив, может быть, больше хотел быть задействованным в игровых звеньях, но тем не менее я считаю, что он выйдет на свой уровень и мы увидим Сергея Шумакова таким, каким мы его должны увидеть, – сказал Иван Савин.

6 октября челябинский клуб подписал с Шумаковым контракт до конца сезона. Форвард провел за команду 18 игр, набрав 4 (2+2) очка. В декабре стороны расторгли контракт. 

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2 комментария

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Кирилл Абдалов
Ответ fort410
За 18 игр - 2шайбы расстались, а тот, что за 42 игры - 1шайбу забросил остался в команде.... это как?
Ты про кого?????
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fort410
За 18 игр - 2шайбы расстались, а тот, что за 42 игры - 1шайбу забросил остался в команде.... это как?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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