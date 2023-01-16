Гендиректор «Трактора» о Шумакове: «Я рассчитывал, что у него будет бешеная мотивация, что он будет вести за собой команду. Этого не было, к сожалению»

Генеральный директор « » рассказал о причинах ухода .

– Расскажите правду про Шумакова. Почему расстались с ним? Зачем подписывали?

– Подписывали мы в первую очередь потенциально сильного игрока. Я не думаю, что кто-то сомневается в том, что Сергей обладает мастерством хорошего уровня, но не сложилось.

По прошествии времени я думаю, что ему нужно себе вопросы задавать. Я очень хорошо отнесся к тому, что его подписало минское «Динамо». Я лично рассчитывал, что у него будет бешеная мотивация, что он будет, несмотря ни на что, вести за собой команду, так как у нас с ним цели совпадают. И вот этой мотивации и заряженности на каждый матч, к сожалению, не было, но это мое субъективное мнение.

Конечно, ему было тяжело без предсезонной подготовки, он вливался в новый коллектив, может быть, больше хотел быть задействованным в игровых звеньях, но тем не менее я считаю, что он выйдет на свой уровень и мы увидим Сергея Шумакова таким, каким мы его должны увидеть, – сказал .

6 октября челябинский клуб подписал с Шумаковым контракт до конца сезона. Форвард провел за команду 18 игр, набрав 4 (2+2) очка. В декабре стороны расторгли контракт.