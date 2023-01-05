Бедард обошел Могильного и вышел на 4-е место по очкам в истории МЧМ

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Коннор Бедард вышел на четвертое место по очкам в истории МЧМ.

17-летний фаворит драфта НХЛ-2023 набрал 2 (1+1) балла в матче с США (6:2) в 1/2 финала МЧМ-2023.

Теперь на счету игрока молодежной сборной Канады 36 (17+19) очков в 15 играх МЧМ в карьере.

Он превзошел достижение Александра Могильного (35 баллов) и разделил четвертое место в истории с Эсой Тикканеном.

На третьем месте идет Павел Буре (39), на втором – Роберт Райхел с 40 очками. Рекорд принадлежит Петеру Форсбергу (42).

Отметим, что ИИХФ засчитывает Бедарду очки на отмененном из-за вспышки ковида зимнем МЧМ-2022. В 2 играх он успел набрать 5 (4+1) баллов, включая покер в ворота Австрии. Турнир был переигран в августе, Бедард на нем тоже выступил и набрал 8 (4+4) очков в 7 матчах.

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3 комментария

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ni
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Райхел - забытый хоккеист.
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SlavaF.
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Ответ Breadman
Щас бы очки засчитывать с турнира который был отменен и переигран))
Матчи-то состоялись.
Шипачёву тоже засчитывают очки в отменённом сезоне, как и всем остальным.
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Breadman
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Щас бы очки засчитывать с турнира который был отменен и переигран))
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