Бедард обошел Могильного и вышел на 4-е место по очкам в истории МЧМ

вышел на четвертое место по очкам в истории МЧМ.

17-летний фаворит драфта НХЛ-2023 набрал 2 (1+1) балла в матче с США (6:2) в 1/2 финала МЧМ-2023.

Теперь на счету игрока молодежной сборной Канады 36 (17+19) очков в 15 играх МЧМ в карьере.

Он превзошел достижение Александра Могильного (35 баллов) и разделил четвертое место в истории с .

На третьем месте идет (39), на втором – Роберт Райхел с 40 очками. Рекорд принадлежит (42).

Отметим, что ИИХФ засчитывает Бедарду очки на отмененном из-за вспышки ковида зимнем МЧМ-2022. В 2 играх он успел набрать 5 (4+1) баллов, включая покер в ворота Австрии. Турнир был переигран в августе, Бедард на нем тоже выступил и набрал 8 (4+4) очков в 7 матчах.