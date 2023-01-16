Форвард «Сочи» Попов о Мичкове: «Хороший парень. Мы много общаемся, обсуждаем наши действия, разбираем ошибки. Химия на льду у нас появилась»
Нападающий «Сочи» Сергей Попов высказался об игре с Матвеем Мичковым.
Форвард также прокомментировал победу над «Металлургом» со счетом 3:2.
– Сергей, серия поражений висела над вами как Дамоклов меч. Наконец-то удалось ее прервать. Поделитесь своим впечатлением от матча?
– Вышли и бились. Мы уже матчей пять выходим с таким настроем, но нам немного не хватало до победы. И вот, наконец-то, вырвали ее.
– Матчи с участием «Сочи» нескучно смотреть – вы и забиваете довольно много, и борьбу сопернику навязать можете. В чем же заключаются причины такой продолжительной негативной серии?
– У нас молодая команда. В третьем периоде кто-то может начать нервничать, кто-то заигрывается… Но все это опыт – будем учиться на своих ошибках.
– Многие эксперты положительно отзываются о вашей связке с Матвеем Мичковым, который не так давно пополнил ряды сочинской команды. Как вы сыгрались с ним? В чем сильные стороны вашего нового партнера по звену?
– Хороший парень. Когда он пришел, нас сразу поставили вместе. Мы много общаемся, обсуждаем наши действия, разбираем ошибки. Химия на льду у нас, определенно, появилась. Его сильное качество, я думаю, заключается в точном броске, – сказал Попов.
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