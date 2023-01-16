Мыльников, Нестеров, Попов и Гутик – лучшие игроки 19-й недели сезона КХЛ
Определены лучшие игроки недели в КХЛ.
Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет чемпионата КХЛ определила лауреатов девятнадцатой недели турнира.
Лучшим вратарем впервые в карьере признан игрок «Трактора» Сергей Мыльников, одержавший 2 победы в 2 матчах. По его воротам было нанесено 65 бросков (32,5 в среднем за игру), из которых он отразил 97,06%. Коэффициент надежности составил 1,00.
Лучшим защитником во второй раз в карьере стал Никита Нестеров из ЦСКА, набравший 4 (2+2) очка в трех матчах недели. На его счету также два силовых приема, один блокированный бросок и четыре отбора шайбы.
Лучшим нападающим впервые в карьере признан Сергей Попов из «Сочи», набравший 4 (2+2) очка в трех матчах недели. Попов набирал очки в каждом матче недели, а в игре с «Металлургом» (3:2) стал автором победной шайбы.
Лучшим новичком во второй раз в карьере признан нападающий «Адмирала» Даниил Гутик, набравший 2 (0+2) очка в трех матчах недели. Форвард забил победный гол в матче с «Металлургом» (2:1 Б), также на его счету один силовой прием, один блокированный бросок и четыре отбора шайбы.
1 комментарий