Вице-президент «Металлурга» об удалении Фисенко за фол на Мичкове: «Понятно, что из неприкасаемых мальчиков вырастает при таком отношении»
Первый вице-президент «Металлурга» высказался о фоле Михаила Фисенко на Матвее Мичкове.
Хоккеист «Магнитки» получил четырехминутный штраф за «попытку колющего удара» в матче против «Сочи» (2:3).
«Понятно, что результаты пока не очень хорошие. Будем совместно эти вещи исправлять.
50 матчей сыграно, конечно, очень эффективно повлияла последняя игра. Особенно формулировка «попытка колющего удара» неприкасаемому мальчику.
При таком отношении к неприкасаемым мальчикам понятно, что из них вырастает.
Но ладно, этот эпизод – он такой… Надо было брать свое, да и все», – сказал Ласьков.
А главное то, может Фисенко не надо быковать на ровном месте, тогда у судей при всем желании не будет повода для удалений?