Вице-президент «Металлурга» об удалении Фисенко за фол на Мичкове: «Понятно, что из неприкасаемых мальчиков вырастает при таком отношении»

Первый вице-президент « » высказался о фоле на .

Хоккеист «Магнитки» получил четырехминутный штраф за «попытку колющего удара» в матче против « » (2:3).

«Понятно, что результаты пока не очень хорошие. Будем совместно эти вещи исправлять.

50 матчей сыграно, конечно, очень эффективно повлияла последняя игра. Особенно формулировка «попытка колющего удара» неприкасаемому мальчику.

При таком отношении к неприкасаемым мальчикам понятно, что из них вырастает.

Но ладно, этот эпизод – он такой… Надо было брать свое, да и все», – сказал .