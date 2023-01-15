Вице-президент «Металлурга» об удалении Фисенко за фол на Мичкове: «Понятно, что из неприкасаемых мальчиков вырастает при таком отношении»

Теги Металлург Мг КХЛ Михаил Фисенко Сочи Чемпионат.com Сергей Ласьков Матвей Мичков Хоккей

Первый вице-президент «Металлурга» высказался о фоле Михаила Фисенко на Матвее Мичкове.

Хоккеист «Магнитки» получил четырехминутный штраф за «попытку колющего удара» в матче против «Сочи» (2:3).

«Понятно, что результаты пока не очень хорошие. Будем совместно эти вещи исправлять.

50 матчей сыграно, конечно, очень эффективно повлияла последняя игра. Особенно формулировка «попытка колющего удара» неприкасаемому мальчику.

При таком отношении к неприкасаемым мальчикам понятно, что из них вырастает.

Но ладно, этот эпизод – он такой… Надо было брать свое, да и все», – сказал Ласьков.

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5 комментариев

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Orion_17
Ответ Booligan
те, кто его в 17 лет выпускал против Артюхина, должны были иметь это в виду, соперники не разглядывают в борьбе, кому там 17 лет, а кому 30. Овечкин в 17 вышел и сам начал всех лупить
так-то да, но шею ломать нельзя, и не только юниору
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Booligan
Ответ Orion_17
помнится Кирилл Петров чуть не закончил играть в 17 лет, попав под Артюхина. Прикасаемый-неприкасаемый, а коллег по цеху надо уважать, хоть и молодых.
те, кто его в 17 лет выпускал против Артюхина, должны были иметь это в виду, соперники не разглядывают в борьбе, кому там 17 лет, а кому 30. Овечкин в 17 вышел и сам начал всех лупить
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Mi4eL
Что он несёт ? Хелл что ли ему тексты накидывает
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Orion_17
помнится Кирилл Петров чуть не закончил играть в 17 лет, попав под Артюхина. Прикасаемый-неприкасаемый, а коллег по цеху надо уважать, хоть и молодых.
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fil_spb
Ну "молодец" Ласьков. Т.е. решение приняли судьи, а оскорблениями он сыпет в адрес Мичкова. Достойно, да. "Мальчик" то своим послематчевым комментарием показал, что он умнее и порядочнее Ласькова.

А главное то, может Фисенко не надо быковать на ровном месте, тогда у судей при всем желании не будет повода для удалений?
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