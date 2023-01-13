Мичков – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 среди игроков из Европы, Гуляев – 8-й 

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Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало предварительный рейтинг драфта-2023.

Первое место в списке полевых игроков, выступающих в Европе, занял шведский нападающий Лео Карлссон.

В топ-10 вошли два игрока из России.

1. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)

2. н Матвей МичковСочи», КХЛ)

3. з Аксель Сандин ПелликкаШеллефтео», Швеция)

4. н Далибор Дворски (АИК, Швеция)

5. н Эдуард Шале («Комета», Чехия)

6. н Отто ШтенбергФрелунда», Швеция)

7. н Ленни Хамеэнахо («Эссят», Финляндия)

8. з Михаил ГуляевАвангард», КХЛ)

9 н Каспер Халттунен (ХИФК, Финляндия)

10. з Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария)

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