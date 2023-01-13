Мичков – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 среди игроков из Европы, Гуляев – 8-й
Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало предварительный рейтинг драфта-2023.
Первое место в списке полевых игроков, выступающих в Европе, занял шведский нападающий Лео Карлссон.
В топ-10 вошли два игрока из России.
1. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)
2. н Матвей Мичков («Сочи», КХЛ)
3. з Аксель Сандин Пелликка («Шеллефтео», Швеция)
4. н Далибор Дворски (АИК, Швеция)
5. н Эдуард Шале («Комета», Чехия)
6. н Отто Штенберг («Фрелунда», Швеция)
7. н Ленни Хамеэнахо («Эссят», Финляндия)
8. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ)
9 н Каспер Халттунен (ХИФК, Финляндия)
10. з Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария)
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