Овечкин стал 3-й звездой матча с «Филадельфией»: 1-й гол за 4 игры, 5 бросков, 1 хит за 21:50 – лучшее время среди форвардов «Кэпс»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в игре с «Филадельфией» (1:3) и был признан третьей звездой.

Россиянин набрал 49-е (30+19) очко в текущем чемпионате НХЛ, прервав 3-матчевую безголевую серию. Всего в сезоне он провел 45 игр.

Сегодня за 21:50 – лучший показатель среди форвардов «Кэпс» (5:53 – в большинстве, 0:59 – в меньшинстве) – у Овечкина 5 бросков в створ ворот, 1 хит, полезность – «0».

Овечкин забил 810-й гол в НХЛ. До Гретцки – 84 шайбы

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2 комментария

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Vitamin_B
Такое ощущение, что Саша один играл
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Osik92
Жаль кэпс просели очень...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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