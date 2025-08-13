  • Спортс
  • Скороходов поймал 68-килограммового сома: «2,5 часа возни, куча эмоций! Давно мечтал о такой рыбе, руки болят, радости полные штаны»
Скороходов поймал 68-килограммового сома: «2,5 часа возни, куча эмоций! Давно мечтал о такой рыбе, руки болят, радости полные штаны»

Экс-хоккеист Игорь Скороходов поймал 68-килограммового сома.

Он выудил сома в водах Рыбинского водохранилища.

«Надо ли что то говорить... 68 кг в заброс, 2,5 часа возни, куча эмоций! Давно мечтал о такой рыбе, руки болят, радости полные штаны. Снасть не подвела. Есть новый рекорд, идем дальше.

Отпускать не стал, в подсак не влез, сильно поранили багром», – написал Игорь Скороходов в соцсети. 

Экс-нападающий ранее играл за «Северсталь», «Трактор», «Витязь», «Югру», «Салават Юлаев», новокузнецкий «Металлург» и «Ладу». 

Фото: vk.com/id24333826

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «МК в Вологде»
