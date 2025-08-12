Эттинджер о возможности сыграть на Олимпиаде: «Это мотивирует. Это была бы одна из самых крутых историй в моей карьере. Надеюсь, получу шанс»
Джейк Эттинджер высказался о возможности сыграть за США на Олимпиаде.
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милан и Кортина д’Ампеццо. Впервые с 2014 года на олимпийском турнире выступят игроки НХЛ.
«Я не думаю об этом каждый день, но, очевидно, это мотивирует. Это была бы одна из самых крутых историй в моей карьере.
Думаю, отлично стартовать – это все, что я могу контролировать. Я постараюсь сосредоточиться на этом – показать свою лучшую игру в начале сезона и, надеюсь, получу шанс», – сказал американский вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
