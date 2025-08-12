  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Эттинджер о возможности сыграть на Олимпиаде: «Это мотивирует. Это была бы одна из самых крутых историй в моей карьере. Надеюсь, получу шанс»
0

Эттинджер о возможности сыграть на Олимпиаде: «Это мотивирует. Это была бы одна из самых крутых историй в моей карьере. Надеюсь, получу шанс»

Джейк Эттинджер высказался о возможности сыграть за США на Олимпиаде.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милан и Кортина д’Ампеццо. Впервые с 2014 года на олимпийском турнире выступят игроки НХЛ.  

«Я не думаю об этом каждый день, но, очевидно, это мотивирует. Это была бы одна из самых крутых историй в моей карьере. 

Думаю, отлично стартовать – это все, что я могу контролировать. Я постараюсь сосредоточиться на этом – показать свою лучшую игру в начале сезона и, надеюсь, получу шанс», – сказал американский вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер.

Герин о составе США на ОИ-2026: «У нас такой хороший выбор игроков, что это осложняет задачу. Возьмем тех, кто даст нам наилучшие шансы на победу»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoДжейк Эттинджер
logoНХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная США по хоккею
logoДаллас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генцел, Джек Хьюз, Мэттьюс, Ларкин, Айкел и Хеллибак – в составе США на ОИ-2026 по версии The Score
55 августа, 16:27
Эттинджер – главный претендент на «Везину» по версии The Athletic, Шестеркин и Василевский – в топ-5
813 июля, 13:05
Генменеджер «Эдмонтона»: «Наши вратари были лучше Кюмпера, Хилла и Эттинджера. У некоторых голкиперов, которых считаешь лучшими, был сложный плей-офф. Гарантий нет»
4721 июня, 05:15
Главные новости
Котляревский о Гру и Ги Буше: «Стиль один, канадский – все четко, концентрация. Но в «Авангарде» это гораздо строже. В «Тракторе» кому-то что-то позволяли»
25 минут назад
Хартикайнен об уходе из «Салавата» в 2022-м: «Еще к Рождеству решил, что моя карьера в КХЛ закончена, лига уже выжала из меня все соки. Конфликт на Украине ускорил отъезд на пару месяцев»
3сегодня, 20:09
Ахтямов – 4-й в рейтинге лучших проспектов «Торонто» по версии Daily Faceoff, Коуэн – 1-й, Дэнфорд – 2-й, Хильдеби – 3-й
2сегодня, 19:55
Крикунов о Дацюке: «Он был близок к завершению карьеры, когда я забрал его в Казань. Говорю: «Паша, ты крещеный? Давай покрестимся». Сходили в церковь, поставили его на ноги»
6сегодня, 19:19
Кубок Минска. «Динамо» Минск обыграло «Ладу»
2сегодня, 18:52
Вячеслав Фетисов: «Если Овечкин приедет в КХЛ, будет огромный бум популярности лиги. Но я бы хотел, чтобы он продолжал в НХЛ, и не один год»
7сегодня, 18:48
Вайсфельд о «Салавате» и Ливо: «Удивляет политика КХЛ. Нужно запретить расторжение контрактов по инициативе клуба»
12сегодня, 17:59
Планируется, что контракт Ливо займет не более 80 млн рублей в год в платежке «Трактора» (Артур Хайруллин)
6сегодня, 17:40
Вячеслав Фетисов: «Не должно быть клубов-олигархов, которые разворовывают мелкие команды. Интересна идея, что госкорпорации должны финансировать не какие-то клубы, а всю КХЛ»
16сегодня, 17:18
Белых стал гендиректором «Шанхай Дрэгонс»: «Немало времени провел в «Авангарде», имею опыт сложных проектов, связанных с переездом клуба»
3сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Шестеркин нанес символический удар перед матчем «Спартака» с «Динамо» Махачкала
9 минут назад
Миронов о матче с минским «Динамо»: «С 0:2 не опустили руки, продолжали бороться. За результатом не гонимся, сейчас главное – найти взаимосвязь между тройками и парами»
40 минут назад
Коньков о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Клубам пришлось бы выплачивать неустойки. Это не более чем политическая повестка»
47 минут назад
Лайл об игре с «Ладой»: «Не ожидал, что на выставочном матче будет столько зрителей. В Минске любят хоккей и «Динамо», классно поддерживают команду»
сегодня, 19:59
Экс-защитник «Питтсбурга», «Рейнджерс» и «Баффало» Руэдел завершил карьеру. Он провел 13 сезонов в НХЛ
1сегодня, 19:38
Виталий Прошкин: «Присутствие иностранных тренеров – плюс для КХЛ. Но я английского не знаю, мне было бы сложно общаться»
сегодня, 18:59
Гомоляко об уходе Попугаева из «Лады»: «Ему не нашлось места в составе. Поговорили с тренерским штабом и решили, что его некуда вписать»
сегодня, 18:53
Фастовский о «Салавате» и Ливо: «Клуб несет имиджевые потери. Игрока подставили, ему нужно срочно искать команду. Первый экзамен по переходу на новые финансовые условия не сдан»
сегодня, 18:34
Гомоляко о Хохлачеве в «Ладе»: «Каждому хоккеисту надо дать второй шанс. Мы поговорили с Сашей. Он будет и дядькой-наставником, и надеемся, будет хорошо играть»
1сегодня, 17:49
Вайсфельд о том, как поступок «Салавата» скажется на легионерах: «Это будет весомым аргументом при переговорах, если человек колеблется, стоит ли ехать в КХЛ. Ему могут сказать: «Слышал, что с Ливо было?»
2сегодня, 16:59