Камил Гаджиев: «Если бы Овечкина из США хотели сбагрить, уже сделали бы это. Саня доедет до рекорда Гретцки»

Камил Гаджиев высказался о погоне за рекордом .

Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории (809 шайб). Впереди только Гретцки (894).

– Когда Овечкин обгонит Гретцки, это станет сенсацией для Северной Америки? Русский на вершине хоккейной пирамиды…

– Есть опасения, что в два ближайших года что-то такое случится, что не позволит Саше обойти Гретцки. Но это могут быть только факторы, не связанные со спортом.

Если же все будет нормально, сам он до этого рекорда уже доедет, это все понимают. За три сезона восемьдесят шайб Овечкин выбьет по-любому. Сейчас боишься политических катаклизмов, когда человек с русской фамилией и российским паспортом просто не сможет жить в США. Но, надеюсь, до этого не дойдет.

Будут ли ярые противники этого рекорда в Северной Америке? Может, и будут. Но они совершенно точно наткнутся на тех, кто за этот рекорд. А среди американцев таких людей много. Те же жители Вашингтона. Они все за рекорд Овечкина, а это немаленькое лобби, учитывая, что Белый дом находится в столице.

Момент кризиса, когда что-то могло пойти не так, был в первом квартале прошлого года. Но он остался в прошлом. Если бы Овечкина из США хотели бы сбагрить, то уже сделали бы это. В этом плане хуже уже не будет, поэтому Саня до рекорда доедет.

Вот мне сейчас американскую визу не дают. Хотя ранее была на десять лет. Но когда Овечкин к своему рекорду вплотную подойдет, хочу на месяц в Америку уехать и просто ходить там на каждый матч « », потому что хочется быть свидетелем этого рекорда, – сказал президент AMC Fight Nights и бывший заместитель гендиректора «Адмирала».