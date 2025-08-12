Лайл об игре с «Ладой»: «Не ожидал, что на выставочном матче будет столько зрителей. В Минске любят хоккей и «Динамо», классно поддерживают команду»

Брэди Лайл высказался о победе в игре с «Ладой» (3:2 Б) на Кубке Минска.

– Как оценишь игру? Тебе как канадцу непривычно играть так рано, уже в августе?

– Да, немного непривычно. Но самое главное, что мы играли при очень классной атмосфере. Даже не ожидал, что на выставочном матче будет столько зрителей. Хотя чему удивлять? В Минске любят хоккей и «Динамо», классно поддерживают команду.

Учитывая, что это матч в самом начале предсезонки, в игре хватало неточностей. Но было старание. Боролись до конца и смогли добиться победы.

Понятно, что это выставочный матч, но все равно важно и приятно побеждать. Тем более это домашний турнир. Будем стараться одержать как можно больше побед.

– В составе было много молодежи. Что скажешь о них?

– Да, отметил бы, что в составе «Динамо» было много молодых ребят, а у «Лады» почти все игроки – опытные и зрелые хоккеисты. И наши ребята смотрелись хорошо, играли на равных.

Конечно, им предстоит еще многому научиться. Это победа должна придать уверенности и поспособствовать дальнейшему прогрессу. Да и в целом у всей команды впереди много работы до старта сезона, – сказал канадский защитник минского «Динамо » Брэди Лайл .