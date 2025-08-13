Вячеслав Глеб: «С нынешним состоянием футбола в Беларуси хоккей – спорт номер один. КХЛ – международный уровень, вторая лига после НХЛ. Приезжают суперкоманды, суперзвезды»

Вячеслав Глеб назвал хоккей спортом номер один в Беларуси.

«Если добрые люди подарят мне парочку абонементов на хоккей, то я с удовольствием буду ходить на «Динамо» Минск. Конечно, если они хотят выигрывать. Я уже не раз говорил, что мое присутствие – почти стопроцентная победа «Динамо».

Сейчас на футболе нет такого ажиотажа, как на хоккее. Если только за скобки взять брестское «Динамо». У меня даже в прошлом сезоне возникали проблемы с билетами. Было время пойти на хоккей, но не было билетов. Я не смог купить. Это говорит о потрясающем интересе к хоккею.

«Динамо» радует игрой. Любо-дорого смотреть. Континентальная хоккейная лига – международный уровень. Вторая лига после Национальной хоккейной лиги. Приезжают суперкоманды, суперзвезды. Естественно, уровень хоккея – топовый. Всем интересно прийти, посмотреть и поболеть за свою команду.

С нынешним состоянием футбола в Беларуси хоккей, наверное, спорт номер один у нас. Мне друзья рассказали, что пришел топовый вратарь Фукале. Мне же Демченко по прошлому сезону понравился, очень хорошо играл. Он тоже топовый.

У «Динамо» есть Шипачев – очень умный игрок. Думаю, с такими ребятами есть все шансы улучшить результаты прошлого сезона. Все поверили в себя. Поддержка им будет обеспечена.

Все признают, что на минской арене – одна из лучших атмосфер в КХЛ. Надеюсь, минимум мы достигнем такого же результата, а максимум – пройдем пару раундов», – сказал бывший белорусский футболист Вячеслав Глеб.

Напомним, в прошлом сезоне минское «Динамо» впервые вышло во второй раунд Кубка Гагарина, где уступило «Трактору».